Glasbeniki s peticijo nad RTV: naša glasba je zapostavljena in izrinjena

Slovenski glasbeniki, ustvarjalci slovenske popularne zabavne glasbe ter njeni podporniki so zagnali spletno peticijo, s katero zbirajo podpise za večje predvajanje slovenske glasbe na programih nacionalnega radia - Radio Slovenija 1, Val 202, regionalni program Radio Koper in Radio Maribor ter nacionalne televizije - TV SLO1, TV SLO2 in obeh regionalnih centrov TV Koper in TV Maribor. Ugotavljajo namreč, da je melodična zabavna glasba zapostavljena in izrinjena. Na vodstvo javne RTV se zato obračajo s šestimi zahtevami.

"Mnogi slovenskimi glasbeniki, izvajalci, ustvarjalci slovenske popularne pop in rock glasbe smo ustvarili ali ustvarjamo največje slovenske pop in rock uspešnice, ki so zaznamovale in zaznamujejo zgodovino slovenske popularne glasbe, sodimo ali sodijo med najbolj priljubljene slovenske izvajalce in ustvarjalce (tovrstne) kakovostne slovenske glasbe s harmonskim razvojem, dramaturškim lokom in z izrazito melodiko," so zapisali pobudniki peticije Pusti peti mojega slavca, kakor sem mu grlo stvaril.

S svojim ustvarjanjem zaznamujejo slovensko kulturno identiteto

Kot dodajajo, so med njimi tudi najbolj prodajani slovenski izvajalci in ustvarjalci, mnogi med njimi pa so nastopili in zmagovali na festivalih slovenske zabavne glasbe, ki jo organizira nacionalna RTV (Slovenska popevka, Pop delavnica, Melodije morja in sonca, Narečna popevka, Jugoslovanski izbor za Evrovizijo, EMA).

"Mnogi smo imeli ali imamo pogodbo z založbo ZKP RTV, torej so naša dela na nosilcih zvoka omenjene založbe. Velika večina naših avtorskih del je na nacionalnem radiu in televiziji arhivirana ter tako pomembno bogati arhiv našega nacionalnega medija. S svojim ustvarjanjem zaznamujemo slovensko kulturno identiteto in mnogi med nami predstavljamo našo državo doma in v tujini ter smo kulturni ambasadorji države Slovenije," so v nadaljevanju pojasnili.

Kot so dodali, je eden najpomembnejših ciljev nacionalnega radia in televizije promocija slovenskega jezika in kulture nasploh in z njo zastopanost raznolike slovenske glasbe različnih žanrov in podzvrsti ter obdobij, ki je objektivno in strokovno izbrana in razvrščena. "Pravica slehernega državljana pa je, da mu nacionalna radiotelevizija omogoči poslušanje raznolike slovenske glasbe in tudi spremljanje novosti na slovenski glasbeni sceni," so mnenja pobudniki peticije.

Na vodstvo javnega zavoda RTV Slovenija se zaradi tega obračajo z zahtevami:



- Da se tudi raznolika slovenska glasba izvajalcev, avtorjev različnih žanrov in podzvrsti ter obdobij uvršča v redni program Radia Slovenija 1, Vala 202, Radia Koper in Radia Maribor, objektivno in strokovno izbrana in enakomerno razvrščena z deležem drugih glasbenih žanrov v rednem programu preko celega dneva, saj je je celo od spodaj podpisanih avtorjev na pretek;



- da se na Radiu Slovenija 1, Valu 202, Radiu Koper in Radiu Maribor uvede tedenska oddaja, ki bo predstavljala novosti cele palete zabavnoglasbenih zvrsti, v katerih delujemo izvajalci in avtorji (nove skladbe, zgoščenke), napovedovala glasbene dogodke (koncerte) ter gostila glasbene izvajalce in ustvarjalce;



- da se na Valu 202 in obeh regionalnih programih - Radiu Koper in Radiu Maribor - uvede glasbena lestvica novitet slovenske glasbe prej opisanih zvrsti, v katerih delujemo izvajalci in avtorji;



- da se na TV Slovenija 1 (v najbolj gledanem terminu predvajanja) uvede tedenska glasbena oddaja, ki bo predstavljala novitete, uspešnice v kateri bodo nastopali različni izvajalci, avtorji) novitete slovenske glasbe prej opisanih zvrsti, v katerih delujemo izvajalci in avtorji;



- da se na TV Slovenija 2 uvede lestvica slovenskih glasbenih videospotov prej opisanih zvrsti, v katerih delujemo izvajalci in avtorji;



- da bo TV Slovenija 1 neposredno prenašala zabavnoglasbeni festival prej opisanih zvrsti, v katerih delujemo izvajalci in avtorji. Festival bo pripravljala zunanja produkcijska skupina, ki bo skrbela za ustrezen tehnični, programski in umetniški nivo.