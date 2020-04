Ganljiv koncert Bocellija: V teh časih potrebujemo upanje #video

Svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli, čigar koncert v ljubljanskih Stožicah je bil v začetku marca zaradi epidemije novega koronavirusa prestavljen na november, je na veliko noč nastopil v prazni katedrali v Milanu. Njegov solistični koncert z naslovom Glasba za upanje so prenašali prek YouTuba, Bocceli pa je v sporočilu za gledalce in poslušalce poudaril, da upanje obstaja in da ga ljudje potrebujejo.

Italijanski tenorist Andrea Bocelli je v milanski katedrali nastopil skupaj z organistom Emanuelejem Vianellijem. V prazni katedrali so tako zadonele Panis Angelicus, Ave Maria, Sancta Maria, Domine Deus in Amazing Grace. Med zadnjo so v neposrednem prenosu koncerta na YouTubu zavrteli posnetke praznih ulic Pariza, Londona in New Yorka.

Bocelli: V teh časih potrebujemo upanje

"Na dan, ko praznujemo zaupanje v to, da življenje zmaga, sem počaščen in srečen rekel da povabilu mesta in milanske katedrale. Verjamem v moč, da molimo skupaj, verjamem v krščansko Veliko noč, ki je univerzalni simbol ponovnega rojstva za vsakogar, za tiste, ki verujejo in tiste, ki ne. Prav to potrebujemo v teh časih," je v posebnem sporočilu za gledalce in poslušalce poudaril Bocelli.

Italijanski tenorist Andrea Bocceli med vajo pred koncertom v milanski katedrali. Foto: Reuters

"Zahvaljujoč glasbi, ki se pretaka v živo, lahko na milijone sklenjenih rok kjerkoli na svetu objame to ranjeno Zemljino utripajoče srce, to neverjetno mednarodno kovačnico, ki je razlog za italijanski ponos," se je epidemije novega koronavirusa v italijanski deželi Lombardiji dotaknil operni pevec.

Lombardija z Milanom glavno žarišče koronavirusa v Italiji

Spomnimo, da je Lombardija z Milanom glavno žarišče novega koronavirusa v Italiji, kjer so zabeležili več kot deset tisoč smrtnih žrtev covid-19. Na Bocellijev koncert se je na Twitterju med drugim odzval tudi prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhan Ghebreyesus: "Bravo, Andrea Bocelli za današnji mogočen nastop in da ste pokazali upanje in solidarnost z Italijani, ki se borijo proti pandemiji covid-19."

Organizacije Andrea Bocelija je prav tako ustanovila poseben sklad, v katerem zbirajo sredstva za zaščitno opremo za bolnišnice in zdravstvene delavce. Danes do pol devete ure zjutraj si je Bocellijev koncert prek YouTuba ogledalo že več kot 23 milijonov ljudi.