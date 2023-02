Finski predstavnik na Evroviziji je "še bolj nor kot Let 3"

Pretekli konec tedna so letošnjega evrovizijskega predstavnika dobili tudi na Finskem, kjer so, kot smo pri njih že vajeni, tudi letos izbrali skladbo in izvajalca, ki po vseh parametrih izstopata.

Fince bo letos predstavljal Käärijä, 29-letni glasbenik iz Helsinkov, s skladbo Cha Cha Cha. In nikar ne sodite po naslovu, skladba je namreč vse prej kot latinskoameriška.

Poglejte:

Finec se bo za vstopnico v finale Evrovizije potegoval v prvem polfinalu, kar je že zaskrbelo Hrvate. Tudi njihovi predstavniki Let 3 namreč nastopajo v prvem polfinalu, hrvaški mediji pa dvomijo, da bo občinstvo v finale poslalo dve tako odštekani skladbi.

"Finec je še bolj nor kot Let 3," so zapisali v časopisu Jutarnji list in poudarili, da imata hrvaška in finska skladba veliko skupnega: "Občinstvo po Evropi ne razume niti besede naše pesmi, ki ima prepoznaven refren, podobno pa je tudi pri Fincu. Tudi njega je težko razumeti, a si je refren lahko zapomniti."

Foto: Profimedia

Glede na evrovizijske stavnice se finskemu predstavniku ne obeta le uvrstitev v finale, temveč bi lahko posegel po najvišjih mestih. Takoj po zmagi na nacionalnem izboru se je namreč zavihtel na tretje mesto stavnic, pred njim sta le Ukrajina na drugem in Švedska na prvem mestu.

