Evrovizijski incident: "padalec" na odru med nastopom Britanke #foto

Foto: Reuters

Nastop SuRie, britanske predstavnice na letošnji Evroviziji, je zmotil neznanec, ki je pritekel na oder, zgrabil njen mikrofon in pričel kričati vanj. Varnostniki so vsiljivca hitro odstranili, britanska pevka pa se ni pustila motiti in je nastop dokončala, kot da se ni nič zgodilo.

Foto: Reuters

Zaradi incidenta bo SuRie nastopila še enkrat, po tem, ko se bodo zvrstili vsi "redni" nastopajoči. Nekaj podobnega se je zgodilo leta 2010 v Oslu med evrovizijskim nastopom španskega predstavnika. Tudi takrat je Španec Daniel Diges nastop ponovil.