Evrovizijske stavnice napovedujejo katastrofalno uvrstitev Slovenije #video

Najbolje kaže Bolgariji in Litvi, Slovenijo pa evrovizijske stavnice postavljajo na - zadnje mesto.

Na letošnjem izboru Pesem Evrovizije, ki bo sredi maja v Rotterdamu na Nizozemskem, se bo pomerilo 41 držav. Zdaj, ko so vse sodelujoče države že izbrale pesmi, s katerimi se bodo predstavile na tekmovanju, smo preverili, katerim evrovizijske stavnice napovedujejo najboljše in katerim najslabše uvrstitve.

Stavničarji trenutno največjo možnost za zmago pripisujejo Bolgariji. Ta se po lanski odsotnosti z evrovizijskega tekmovanja vrača z 22-letno Victorio in pesmijo Tears Getting Sober, ki očitno stavi na zvočno podobnost z mednarodno popsenzacijo Billie Eilish:

Praktično enake možnosti kot Bolgariji stavnice pripisujejo še litovski skupini The Roop in njihovi pop popevki On Fire:

Kje na stavnicah pa se je v tej zgodnji fazi napovedi znašla slovenska predstavnica Ana Soklič s svojo Vodo?

Žal je trenutno povsem na repu, evrovizijske stavnice so jo namreč postavile na zadnje mesto.

Rep letošnje evrovizijske lestvice glede na napovedi stavnic Foto: zajem zaslona/eurovisionworld.com

Na predzadnjem mestu je trenutno Belorusinja VAL s pesmijo Da Vidna, mesto višje pa hrvaški predstavnik Damir Kedžo in njegova pesem Divlji vjetre.

