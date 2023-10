Če ste zamudili letošnje redke koncerte Taylor Swift na stari celini in ne morete čakati na maj, ko se spet vrne, je ogled v kinu najbrž edina priložnost videti spektakel na res velikem platnu, z izjemnim zvokom ter v družbi številnih oboževalk in oboževalcev. Koncert bo na sporedu kinocentrov Cineplexx in Maribox, pri čemer bo zvok nedvomno najboljši v dvoranah z ozvočenjem Dolby ATMOS.

Poglejte napovednik:

Turneja Eras je sicer ena najbolj obleganih koncertnih turnej v zgodovini, saj so se vstopnice za cele stadione razprodajale rekordno hitro po vsem svetu, Taylor pa bo imela med dveletno turnejo skoraj 150 nastopov.

Naslov turneje Eras se ne nanaša na aktualni album, temveč na obdobja – oziroma ere – njenega glasbenega ustvarjanja. Taylor Swift je sicer od svoje zadnje turneje Reputation leta 2018 izdala kar štiri albume (Lover, Folklore, Evermore in Midnights) ter dve ponovni izdaji svojih starejših plošč Fearless (Taylor’s Version) in Red (Taylor’s Version), na katerih so njene pesmi posnete z novimi aranžmaji, da se izogne pravnemu sporu s svojo bivšo založbo.

Foto: Guliverimage

Z napovedjo predvajanja koncerta ta konec tedna, ki se začne s petkom, 13., je Taylor Swift dodobra razburkala filmsko sceno. Več studiev je namreč nameravalo na ta datum v kinodvorane poslati grozljivke, a so se dobesedno ustrašili in prestavili datume, saj so vedeli, da bodo kinooperaterji največje dvorane z najboljšim zvokom prepustili Taylor Swift. Tako smo filme, kot sta Žaga X in Izganjalec hudiča: Vernik, lahko videli že nekaj tednov prej.

Koncert Eras bo na kinosporedu v petek, soboto in nedeljo, s ponovitvami prihodnji konec tedna.

Oglejte si še: