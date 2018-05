Enrique Iglesias: Preselil se bom v Slovenijo #foto #video

Nedeljski koncert slavnega Enriqueja Iglesiasa je bil v tem koncu tedna že drugi, a zato pevec vanj ni vložil nič manj energije in truda kot v soboto. Stožice so se ogrele že ob prvi skladbi, pevec pa je z nagovarjanjem občinstva poskrbel, da je tako ostalo vse do konca.

Potem ko je bil prvi načrtovani koncert v soboto zelo hitro razprodan, je latinozvezdnik Enrique Iglesias, 43-letni sin legendarnega Julia Iglesiasa, napovedal ponovitev koncerta naslednji dan.

V nasprotju s prvim večerom, ko je Enrique Iglesias koncert zaradi tehničnih težav začel šele uro in pol pozneje, kot je bilo predvideno, se je šov tokrat začel nekoliko prej. V prejšnjem večeru jim je očitno uspelo odpraviti tudi napake, zaradi katerih se pevca naj ne bi slišalo dovolj razločno, saj se je zvok tokrat zdel brezhiben.

Uigrana in več kot očitno skrbno izbrana ekipa glasbenikov je pevca podprla profesionalno. Foto: Metka Prezelj

Občinstvo zašarmiral, kot zna le on

V črnem džinsu, srajci in kapi s ščitkom se je Iglesias ves večer posvečal predvsem komuniciranju z občinstvom. Če tega ni počel na glavnem odru, je bil na stranskih in sredinskem podaljšku, skočil k občinstvu tik pod odrom, dvakrat pa je za dlje časa celo zapustil sprednji del prizorišča in nekaj uspešnic odpel na manjšem odru v zadnjem delu dvorane, kar je nadvse razveselilo tako gledalce v tem delu kot tiste vmes, saj se je na drugo stran sprehodil med njimi.

Postregel je z nekaj slovenskimi izrazi, se odel s slovensko zastavo, obljubil, da spet pride, rekel, da se bo kar preselil v Slovenijo, in prav vsakič je dvorano s tem dvignil na noge.

Pevec se je večkrat sprehodil med občinstvom, se rokoval z obiskovalci in celo fotografiral. Foto: Metka Prezelj

Ni hotel na oder

Koncert je minil hitro, ker je prav ob vsaki uspešnici poskrbel za element presenečenja, naj je šlo za glasbeni uvod, njegovo interakcijo z občinstvom, razne dodatne vizualne učinke ali zgolj posebno interpretacijo.

Iglesias na vsakem svojem koncertu enega od oboževalcev povabi na oder. V soboto je na oder povabil 21-letnico, zato je občinstvo pričakovalo, da se bo podobno zgodilo tudi tokrat. Nazadnje je zares povabil gospoda v šestdesetih, ki pa se mu ni hotel pridružiti, čeprav mu je zvezdnik prigovarjal kar nekaj časa. Nazadnje mu je vrgel mikrofon, obiskovalec se mu je lepo zahvalil za priložnost in mu zaželel, naj uživa, ter mu mikrofon vrnil. Pevec se je zahvalil tudi sam, nadaljeval s pesmijo Knockin' on Heavens Door (avtorja Boba Dylana), kasneje pa na oder ni povabil nikogar več.

Na malem odru se je pevec posvetil tudi obiskovalcem v zadnjem delu dvorane. Foto: Metka Prezelj

Obiskovalci so upali, da bo Iglesias prišel na oder še enkrat

"Dotaknil se je je," je navdušeno dejala Veronika in pokazala na prijateljico, ko smo povprašali, kako jim je bil všeč koncert. Štirje prijatelji Veronika, Matija, Hana in Jakob so bili na parterju tik ob odru in kot so dejali, jim je bilo najbolj všeč prav to, da je Iglesias veliko hodil okrog in bil tako spredaj kot v zadnjem delu dvorane.

Koncert je izpolnil njihova pričakovanja, so povedali Veronika, Matija, Hana in Jakob, a kot številni drugi so tudi oni upali, da bo pevec po zadnji odpeti skladbi še enkrat prišel na oder, a se to ni zgodilo. Foto: Metka Prezelj

Katarina, Lea, Ingrid, Klavdija, Kaja, Špela in Anja so v koncertu zelo uživale. Najbolj jim je bilo všeč, da je Iglesias toliko komuniciral z obiskovalci. Kot so povedale, je bil ogled v parterju pravo doživetje, saj so si pevca lahko ogledale tudi od blizu, lepo pa je bilo tudi na tribunah, ko se je občinstvo po začetni zadržanosti nekoliko ogrelo.

Katarini, Lei, Ingrid, Klavdiji, Kaji, Špeli in Anji so bile všeč prav vse skladbe, ki jih je v Stožicah zapel Enrique Iglesias, izpostavile pa so Hero in Subeme la Radio. Foto: Metka Prezelj

Srečnici, ki sta ujeli in po koncertu s seboj odnesli enega od velikih balonov s pevčevimi inicialkami, sta dejali, da sta bili predaleč, bili sta namreč v osemnajsti vrsti. "Balon sva dobili, ampak poljubčka pa ne," sta dejali v šali.

"Všeč mi je bilo, da mu je na koncu uspelo pravilno obrniti slovensko zastavo," sta dejali Klavdija in Mojca ter dodali, da upata, da se bo zares vrnil, kot je obljubil med koncertom. Foto: Metka Prezelj

Kaj je na svojem nedeljskem konceru v Sloveniji odpel Enrique Iglesias



Enrique Iglesias je občinstvo dvignil na noge z uspešnico I'm a freak, nadaljeval z I like how it feels in v duetu s svojo spremljevalno vokalistko zapel Hartbeat.



Naslednjo Duele el corazón je končal čutno in nežno, nato pa občinstvo še bolj razvnel z Bailamos, ki jo je začel zvok španske kitare ob plesu ene od spremljevalnih vokalistk, vmes pa se je tudi sam lotil bobnanja.



Za Ring my bells se je skupaj s celotno ekipo preselil na manjši oder v zadnjem delu dvorane in jo odpel v posebno počasni in čutni različici.



Pred Knockin' on Heavens Door Boba Dylana, ki jo velik del občinstva morda bolj pozna v izvedbi Guns N' Roses, je na oder povabil Slovenca, ki je bil med obiskovalci z več kot 50 leti med starejšimi in se pevcu ni upal pridružiti. (V soboto je na oder povabil 21-letno dekle iz občinstva Kristino, ki je z njim odplesala in odpela balado Hero.)



Preden je zapel eno od najnovejših uspešnic El Bano, ki jo je, kot je pojasnil, napisal pred dvema letoma, je bučen odziv občinstva izvabil s slovenskim "na zdravje" ob požirku vode.



Za Be with you se je spet preselil na glavni oder, kjer je k večji dramatičnosti prispevalo bruhanje belega dima.



Tired of being sorry je zapel z luno v ozadju in povedal, da mu je tu tako všeč, da se bo kar preselil v Slovenijo, še prej pa naj mu občinstvo pomaga zapeti in skupaj so odpeli refren.



Pri Escape je skočil k obiskovalcem tik pred odrom in se povzpel na varnostno ogrado, kjer so se oboževalke želele dotakniti tudi njegove zadnjice, kar so nazorno prikazovali veliki zasloni ob odru.



Dvorano so ob koncu skladbe Escape napolnili konfeti. Foto: Metka Prezelj

Vmes je dvorano napolnil delček skladbe Levels pred kratkim umrlega švedskega didžeja Aviciija. Sprednji del dvorane so napolnili beli konfeti in Iglesias je točno ob deseti uri odpel Tonight.



Skladbo Tonight je končal udaren kitarski vložek ob bruhanju belega dima. Foto: Metka Prezelj

Skupina si je privoščila kratek odmor, ki ga je hitro presekal hit Súbeme la radio. Po njem se je pevec Slovencem zahvalil, ker se imajo dobro, pozdravil vse najvišje trubune in jih prosil, naj prižgejo luči na svojih telefonih.



Z romantičnim ozadjem je tako odpel Hero in šel spet na manjši oder na drugi strani, kjer je vzel telefon neke poslušalke in naredil posnetek s sabo v ospredju.



Ko je publika prižgala luči na telefonih, je Enrique Iglesias odpel svojo najbolj znano balado Hero. Foto: Metka Prezelj

Sledila je še El perdon, nato Bailando, ob kateri se je na glavnem zaslonu vrtel video. Odpel jo je in zapeljivo zaplesal tudi skupaj s spremljevalnim pevcem.



Ob koncu skladbe je za nekaj minut sključen ostal na tleh, nato pa za konec odpel le še I like it, ob kateri se je ovil s slovensko zastavo, z vrha tribun pa so med občinstvo prileteli veliki beli baloni s črkama "ei".



Vsak si je želel enega od velikih balonov, a ujeli so jih lahko le redki srečneži. Foto: Metka Prezelj Enrique Iglesias je občinstvo dvignil na noge z uspešnico, nadaljeval zin v duetu s svojo spremljevalno vokalistko zapelNaslednjoje končal čutno in nežno, nato pa občinstvo še bolj razvnel z, ki jo je začel zvok španske kitare ob plesu ene od spremljevalnih vokalistk, vmes pa se je tudi sam lotil bobnanja.Zase je skupaj s celotno ekipo preselil na manjši oder v zadnjem delu dvorane in jo odpel v posebno počasni in čutni različici.PredBoba Dylana, ki jo velik del občinstva morda bolj pozna v izvedbi Guns N' Roses, je na oder povabil Slovenca, ki je bil med obiskovalci z več kot 50 leti med starejšimi in se pevcu ni upal pridružiti. (V soboto je na oder povabil 21-letno dekle iz občinstva Kristino, ki je z njim odplesala in odpela balado Hero.)Preden je zapel eno od najnovejših uspešnic, ki jo je, kot je pojasnil, napisal pred dvema letoma, je bučen odziv občinstva izvabil s slovenskim "na zdravje" ob požirku vode.Zase je spet preselil na glavni oder, kjer je k večji dramatičnosti prispevalo bruhanje belega dima.je zapel z luno v ozadju in povedal, da mu je tu tako všeč, da se bo kar preselil v Slovenijo, še prej pa naj mu občinstvo pomaga zapeti in skupaj so odpeli refren.Prije skočil k obiskovalcem tik pred odrom in se povzpel na varnostno ogrado, kjer so se oboževalke želele dotakniti tudi njegove zadnjice, kar so nazorno prikazovali veliki zasloni ob odru.Vmes je dvorano napolnil delček skladbe Levels pred kratkim umrlega švedskega didžeja Aviciija. Sprednji del dvorane so napolnili beli konfeti in Iglesias je točno ob deseti uri odpelSkupina si je privoščila kratek odmor, ki ga je hitro presekal hit. Po njem se je pevec Slovencem zahvalil, ker se imajo dobro, pozdravil vse najvišje trubune in jih prosil, naj prižgejo luči na svojih telefonih.Z romantičnim ozadjem je tako odpelin šel spet na manjši oder na drugi strani, kjer je vzel telefon neke poslušalke in naredil posnetek s sabo v ospredju.Sledila je še, nato, ob kateri se je na glavnem zaslonu vrtel video. Odpel jo je in zapeljivo zaplesal tudi skupaj s spremljevalnim pevcem.Ob koncu skladbe je za nekaj minut sključen ostal na tleh, nato pa za konec odpel le še, ob kateri se je ovil s slovensko zastavo, z vrha tribun pa so med občinstvo prileteli veliki beli baloni s črkama "ei".

V Sloveniji pa se že nekaj mesecev dogaja tudi drugačen šov, v katerem morda najdemo novo pevsko zvezdo. Šov Nova zvezda Slovenije lahko spremljate vsako soboto ob 21.15 na Planet TV. Pevske veščine tekmovalcev ocenjujejo Natalija Verboten, Nuška Drašček, Tomaž Mihelič, Uroš Smolej ter Goran Lisica - Fox.