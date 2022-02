Eminem pokleknil med glasbenim šovom na Super Bowlu

"Nočem zveneti egoistično, toda kdo drug pa bi lahko nastopil v Los Angelesu?" je raper in producent Dr. Dre, eden največjih zvezdnikov hiphopa, izjavil pred nekaj dnevi med predstavitvijo glasbenega šova ob polčasu Super Bowla, največjega ameriškega športnega dogodka.

Govoril je seveda o zasedbi legend hiphopa in R&B-ja, ki so jih izbrali za letošnji glasbeni nastop med polčasom – to so ob Dreju bili Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem in Kendrick Lamar, nenapovedano pa se jim je na odru pridružil še 50 Cent.

Glasbeni spektakel, ki so ga priredili, je navdušil občinstvo po vsem svetu in utišal skeptike, ki so se spraševali, zakaj zveza NFL ni izbrala "bolj svežega" izvajalca. Ameriška tiskovna agencija AP je nastop veteranov hiphopa oklicala za "enega najboljših" v zadnjih nekaj letih, v časopisu Guardian pa so zapisali: "V 12 minutah ne moreš storiti veliko, toda vse, kar lahko, so storili."

Foto: Reuters

Med drugim se je to nanašalo tudi na najbolj kontroverzen trenutek večera, o katerem se je v preteklih dneh že veliko govorilo. Po svojem nastopu je namreč raper Eminem, edini belopolti izvajalec ta večer, pokleknil na eno koleno in s tem izrazil podporo nekdanjemu igralcu NFL Colinu Kaepernicku, ki je s to gesto protestiral proti policijskemu nasilju in družbeni neenakosti v ZDA.

Foto: Reuters

Eminemova poteza sicer ni bila nepričakovana, saj naj bi jo raper izvedel že med vajami in generalko. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bili v NFL odločno proti temu, da Eminem med nastopom poklekne, in mu to skušali prepovedati, a so to v zvezi odločno zavrnili. "Igralci na tekmah to počnejo od leta 2016 in jih ne kaznujemo, za glasbenike pa nimamo drugačnih meril," so zatrdili.

Preberite še: