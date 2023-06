Sir Elton John je na glasbenem festivalu v Glastonburyju v nedeljo končal britanski del svoje poslovilne turneje. Na njegovem koncertu se je zbrala večstotisočglava množica, prek spletnega prenosa so ga gledali milijoni, tako občinstvo kot britanski mediji pa so nastop legendarnega glasbenika označili za triumf.

Foto: Reuters

Na dvournem koncertu je 76-letnik nizal uspešnico za uspešnico, proti koncu koncerta pa se je spomnil pokojnega glasbenega kolega Georgea Michaela, ki bi v nedeljo praznoval 60. rojstni dan.

"Bil je eden najboljših britanskih pevcev in ustvarjalcev. Bil je moj prijatelj, bil je navdih in danes bi praznoval 60. rojstni dan, zato mu želim posvetiti to pesem. Vsa glasba, ki nam jo je zapustil, je čudovita. Tole je zate, George," je Elton John na robu solz dejal pred skladbo Don't Let the Sun Go Down on Me, ki jo je posnel leta 1974, leta 1991 pa sta jo z Georgeem Michaelom posnela kot duet.

Foto: Reuters

Na zadnjem koncertu Eltona Johna v Veliki Britaniji je bila v občinstvu tudi vrsta zvezdniških gostov, med njimi sir Paul McCartney ter igralca Taron Egerton in Andrew Garfield, ki so jih opazili na ekskluzivni zabavi po koncertu.

Medtem pa na koncertu ne na odru ne v občinstvu ni bilo dveh glasbenic, ki ju je občinstvo pričakovalo. Večina je bila namreč prepričana, da se bosta Eltonu Johnu na odru pridružili Britney Spears in Dua Lipa, s katerima je posnel zelo uspešna dueta, a ju ni bilo. Tako je skladbo Cold Heart, ki jo je z njim posnela Dua Lipa, zapel sam oziroma s pomočjo občinstva, skladbo Tiny Dancer, ki jo je z Britney Spears predelal v Hold Me Closer, pa je z njim zapel Brandon Flowers, pevec skupine The Killers.

Foto: Reuters

Eltona Johna zdaj čaka še sklepni del turneje Farewell Yellow Brick Road, po kateri se namerava posloviti z glasbenih odrov. Nastopil bo še v Parizu, Zürichu, Köbenhavnu in Stockholmu, kjer bo zadnjič nastopil 8. julija.

