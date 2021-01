Đuro posnel skladbo v podporo zlorabljenim igralkam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pesem Nisi sama, za katero je besedilo napisal legendarni Bajaga, je posvetil igralkam, ki so javno spregovorile o spolnih zlorabah.

Po izpovedi srbske igralke Milene Radulović, ki je razkrila, da jo je še mladoletno večkrat zlorabil in posilil učitelj igre Miroslav Aleksić, je o zlorabah, ki so jih doživele, spregovorila še vrsta igralk iz Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.

V bran in podporo jim je stopila vrsta igralskih kolegic in kolegov ter drugih znanih obrazov z območja nekdanje Jugoslavije, med njimi tudi komik in igralec Branko Đurić - Đuro.

Sarajevčan Đurić, poročen s slovensko igralko Tanjo Ribič, je s svojim bendom Bombaj Štampa posnel skladbo Nisi sama, za katero je besedilo napisal priljubljeni srbski glasbenik Momčilo Bajagić - Bajaga.

Prisluhnite:

Đuro in Bajaga sta pesem posvetila Mileni Radulović ter vsem drugim ženskam s podobnimi zgodbami. "Vedno ob vas," jim je Đuro ob tem sporočil na družbenih omrežjih.

