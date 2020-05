Dobre novice: festival Exit bo, a malo pozneje

Organizatorji festivala Exit so pozdravili predlog srbske premierke Ane Brnabić, naj se priljubljen glasbeni dogodek vseeno zgodi v avgustu, piše v objavi na uradni strani festivala. Organizatorji so namreč zaradi epidemije novega koronavirusa že odpovedali klasično izvedbo novosadskega festivala in tudi njegovih sestrskih izdaj.

Srbska premierka je organizatorjem Exita, ki v Novem Sadu poteka že 20 let, priporočila, naj se ne odpovedo letošnji festivalski izdaji in naj jo raje prestavijo na avgust, ko bo po presoji strokovnjakov epidemiološka slika v Srbiji in po številnih drugih evropskih državah popolnoma pod nadzorom.

Eden od organizatorjev Exita: Varnost in zdravje obiskovalcev bosta na prvem mestu

Eden od ustanoviteljev festivala Dušan Kovačević je poudaril, da bodo ob organizaciji avgustovske izdaje v prvi vrsti poskrbeli za varnost in zdravje obiskovalcev in vseh preostalih, vpetih v organizacijo dogodka.

"To bo naša glavna prioriteta. Ves čas bomo sodelovali z zdravstvenimi oblastmi, da bomo zadostili vsem varnostnim zahtevam in omogočili avgustovsko izvedbo festivala. Med strahom in optimizmom se vselej odločimo za slednjega in navdušeni smo nad tem, da se bomo imeli to poletje priložnost družiti z obiskovalci in najljubšimi izvajalci," je sklenil.

Zaradi varnosti bodo morali skrčiti število obiskovalcev

So pa organizatorji sporočili, da bodo ob pripravi jubilejnega festivala kljub ugodnim napovedim zaradi varnosti zmanjšali število obiskovalcev. V petkovi objavi na spletni strani so spomnili, da festival na dan sprejme 55 tisoč obiskovalcev, ki prisluhnejo nastopajočim na 40 odrih. "V tej obliki festival najbrž ne bo potekal do leta 2021," so še zapisali.

Exit je sicer od prve izdaje leta 2000 gostil številne znane nastopajoče. Med njimi so bili The Cure, Madonna, Guns'n'Roses, Arctic Monkeys, Grace Jones, Migos, David Guetta, Nina Kraviz, Carl Cox, Motorhead in Wu-Tang Clan.

Žarek upanja

Kot še piše na spletni strani Exita, je njihova odločitev zaokrožila med organizatorji festivalov po svetu kot žarek upanja, da se bo tudi ta del glasbene industrije začel ponovno prebujati ob hudem udarcu, ki mu ga je zadala epidemija covid-19.