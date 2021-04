DJ Umek o cepljenju: Zaupam stroki, ne pa posameznikom na Facebooku

"Ne vem, kaj me čaka. Nekdo bo kupil NFT za moj nastop in jaz bom moral najverjetneje na letalo. Mogoče bom moral na Novo Zelandijo ali Aljasko. Morda bom nastopil v baraki, morda v klubu ali pa na festivalu," se nove izkušnje veseli DJ Umek.

"Ne vem, kaj me čaka. Nekdo bo kupil NFT za moj nastop in jaz bom moral najverjetneje na letalo. Mogoče bom moral na Novo Zelandijo ali Aljasko. Morda bom nastopil v baraki, morda v klubu ali pa na festivalu," se nove izkušnje veseli DJ Umek. Foto: Ana Kovač

"Jaz bi se cepil, sem že na listi za cepljenje. Zaupam stroki, ki se je šolala za to, ne pa posameznikom, ki so na Facebooku prebrali tri mnenja o dogajanju," je v pogovoru za Siol.net povedal DJ Umek, ki danes na spletni dražbi prodaja NFT kriptožetone s svojo glasbo. "Kdor bo kupil remix pesmi v eni kopiji kot NFT, bo edini človek na svetu, ki bo imel v lasti in posledično dostop do te pesmi. To je, kot če kupiš edino edicijo vinilne plošče na svetu," idejo izza prodaje glasbe in nastopov prek kriptožetonov opiše DJ Uroš Umek.

"Trije remixi pesmi Lanicor, nastop v živo in nastop prek spletne videopovezave," DJ Uroš Umek hitro povzame, kaj bo prodajal prek NFT. Dražba Umekovih del bo ta petek na spletni platformi Blockparty. Umek sicer ni prvi slovenski glasbenik, ki se je odločil slediti svetovnim trendom prodaje unikatnih digitalnih vsebin. Denis Jašarević oziroma Gramatik je konec letošnjega februarja prodal dve neobjavljeni pesmi za 1,3 milijona evrov.

Kaj sploh je NFT? Gre za kratico za non-fungible tokens, ki pomeni nenadomestljive kriptožetone, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov (t. i. blockchain). NFT je neke vrste certifikat za digitalne vsebine, od umetniških del do objav na družabnih omrežjih. Umetniki lahko lastništvo in druge avtorske pravice svojih del zapišejo v NFT, nato pa jih lahko s prodajo žetona prenesejo na novega lastnika.



Ustanovitelj in direktor Twitterja Jack Dorsey je tako na primer za slabe tri milijone dolarjev prodal NFT kriptožeton z lastniškimi pravicami za njegov prvi tvit.

Kaj bo naprodaj

Pesem Lanicor bo Umek izdal v treh priredbah. Ena priredba bo na voljo le v eni kopiji, druga v desetih, tretja pa v 30 kopijah. "Kdor bo kupil remix v eni kopiji, bo edini človek na svetu, ki bo imel v lasti to pesem in posledično dostop do nje," poudarja Umek in dodaja, da bodo kupci lahko s priredbo storili, karkoli bodo želeli.

"Lahko ga bodo poslušali sami v temni sobi, lahko ga bo dali v reklamo na televizijo ali v film, ga dali na svoj YouTube kanal …" pojasni Umek, ki se tudi veseli prodaje nastopa v živo.

"Ne vem, kaj me čaka. Nekdo bo kupil NFT in jaz bom moral najverjetneje na letalo. Mogoče bom moral na Novo Zelandijo ali Aljasko. Morda bom nastopil v baraki, morda v klubu ali pa na festivalu," se nove izkušnje veseli Umek.

"Posamezniki bodo lahko kupovali glasbo mladih DJ-ev, za katere verjamejo, da bodo čez nekaj let postali velike zvezde in katerih zgodnja dela bodo zato veliko več vredna v prihodnosti," priložnosti za glasbenike v NFT vidi DJ Umek. Foto: Ana Kovač

Zakaj NFT

Umek prodajo glasbe in nastopov prek NFT vidi kot preizkušanje nove tehnologije in prve korake v digitalno revolucijo glasbene industrije. Osebno sicer vidi tri glavne vidike dodane vrednosti pri uporabi NFT. "Prvič, poenostavljeno rečeno, je certifikat lastništva. Drugič, prek NFT je vsebina zelo hitro in preprosto prenosljiva med različnimi platformami," pojasni Umek in doda: "Za primerjavo, če na primer objaviš neko umetniško delo na Facebooku, se s tem strinjaš, da podjetje postane lastnik." In tretjič, možnost preprodaje umetniških del.

"Posamezniki bodo lahko kupovali glasbo mladih DJ-ev, za katere verjamejo, da bodo čez nekaj let postali velike zvezde in katerih zgodnja dela bodo zato veliko več vredna v prihodnosti," še pojasni Umek.

Vpliv koronavirusa na elektronsko sceno

"Prihodnost elektronske scene je zaradi koronavirusa tudi letos negotova. Upali smo, da bo zaradi precepljenosti vsaj poleti kakšen festival na prostem, vendar slabo kaže," izpostavlja Umek, ki sicer meni, da letos klubi ne bodo odprli svojih vrat. "Farmacevti, ki zamujajo z dostavo cepiv, so nam uničili še eno sezono," poudarja Umek.

"Jaz bi se cepil, sem že na listi za cepljenje," poudarja DJ Umek. Foto: Ana Kovač

"Tudi v tujini prevladujeta žalost in jamranje nad dogajanjem, tako da stanje v Sloveniji ne izstopa. Gre samo za različne odtenke sive," dogajanje ocenjuje Umek. Po njegovem mnenju je veliko glasbenikov in producentov v tujini zapustilo umetnost in šlo nazaj v službe. "To se bo poznalo v umetnosti še nekaj časa. Izgubili smo vsaj polovico umetnikov," glede sprememb v elektronski sceni zaradi koronavirusa pove Uroš Umek.

Za cepljenje

"Jaz bi se cepil, sem že na listi za cepljenje," izpostavi Umek in doda: "Zaupam stroki, ki se je šolala za to, ne pa posameznikom, ki so na Facebooku prebrali tri mnenja o dogajanju. Če bi bil v zdravilih strup ali pa čipi, bi glede na to, da so se zdravstveni delavci že precepili, zdravstveni sistem že počepnil."