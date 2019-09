Ditka zmagala na kantavtorskem festivalu v Bolgariji

Kantavtorica, pevka in skladateljica Ditka je konec minulega tedna zmagala na kantavtorskem festivalu Sofia Singer / Songwriter Fest 2019 v Bolgariji. Na njem se vsako leto zberejo pesniki in pevci iz Bolgarije, Srbije, Hrvaške, Romunije in tudi iz ZDA. Predstavila se je s štirimi skladbami, za katere je napisala tako glasbo kot besedila.

Poleg plakete je kot prvo nagrado prejela unikatno akustično kitaro, njen nastop na festivalu pa je podprlo tudi slovensko veleposlaništvo v Sofiji, so sporočili z agencije Gig.

"Prvo mesto mi pomeni potrditev, da delam dobro, da se moje pesmi dotaknejo ljudi, kar je zares nekaj najlepšega," je o zmagi povedala Ditka, ki ustvarja kombinacijo uglasbene poezije znanih slovenskih pesnikov, kot so Feri Lainšček, Tone Pavček, Marko Pavček in Ciril Zlobec, ter avtorske glasbe v angleškem jeziku.

Predstavila se je s skladbami v angleškem jeziku

Na festivalu se je predstavila s štirimi svojimi skladbami v angleškem jeziku. Gre za nove pesmi, ki jih je napisala poleti in jih še ni posnela v studiu. Bodo pa del angleškega projekta, ki ga načrtuje v prihodnjih letih. Uradnem delu je sledil krajši recital vsakega izmed polfinalistov, na katerem je Ditka izvedla tudi dve pesmi v slovenskem jeziku, Lainščkovo uglasbeno poezijo.

Tekmovanje je potekalo v bolgarskem kulturnem centru, v ambientu kluba Studio 5, na finalnem večeru pa je kot gost sodeloval lanski zmagovalec, Irec Shane O'Fearghail.

Uspešna tudi v Veliki Britaniji in v drugih državah

Mlado koroško glasbenico so v tujini opazili že pred tem. V Veliki Britaniji se je pesem Dreamer uvrstila v finale festivala Songwriting Contest, njene pesmi pa so odlično sprejeli tudi na Slovaškem, Madžarskem, v Bolgariji, Italiji in na Hrvaškem, so še sporočili z agencije.

V Ljubljani bo sredi oktobra predstavila novi album z uglasbeno poezijo Ne bodi, kar nisi. Zaradi velikega zanimanja je koncertu 16. oktobra v Siti Teatru dodala še nastop večer prej na istem prizorišču.