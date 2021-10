Spencer Elden, 30-letnik iz Los Angelesa, je proti nekdanjim članom grunge zasedbe Nirvana, več glasbenim založbam, umetniškim direktorjem in drugim osebam, ki so sodelovale pri oblikovanju, izdaji in distribuciji Nirvaninega albuma Nevermind, vložil tožbo zaradi "izkoriščanja in otroške pornografije".

V tožbi zahteva po 150 tisoč dolarjev (okoli 128 tisoč evrov) od 17 ustvarjalcev albuma, med drugim od obeh še živih nekdanjih članov Nirvane Dava Grohla in Chrisa Novoselica ter od naslednikov oziroma dedičev pevca Kurta Cobaina, ki si je leta 1994 vzel življenje.

Zdaj se je na tožbo odzval Dave Grohl, sicer frontman uspešne rock skupine Foo Fighters, ki je v svojem slogu dejal: "Mislim, da je v življenju toliko drugih stvari, ki se jih lahko veselimo, namesto da se zapletamo v tovrstne zadeve." Ob tem je še pripomnil, da je samo vesel, da se mu ni treba "ukvarjati s papirologijo".

Dave, Kurt in Chris aprila 1987 Foto: Guliverimage

Grohl upa, da se bodo ob ponovni izdaji "izognili napetostim"

52-letni rock zvezdnik je poleg tega dodal, da upa, da se bodo lahko ob prihajajoči ponovni izdaji albuma, torej ob okrogli, 30. obletnici, izognili nepotrebnim napetostim. "Imam veliko idej, kako bi lahko dodelali naslovnico, a bomo videli, kako bomo to izpeljali. Prepričan sem, da se bomo domislili nečesa dobrega."

Album Nevermind je bil izdan 24. septembra 1991 in vključuje dva Nirvanina največja hita, Smells Like Teen Spirit in Come As You Are.

Kultna naslovnica albuma prikazuje golega Eldena, takrat še dojenčka, ki pod vodno gladino plava proti trnku, na katerem je kot vaba nataknjen bankovec. Gre za eno najbolj prepoznavnih podob v zgodovini rock albumov, ki je doživela več posnemanj, tudi Eldena.

Zdaj pa se je očitno odločil, da sta njegova "identiteta in ime za vedno povezana s komercialnim spolnim izkoriščanjem, ki ga je izkusil v otroštvu in s katerim služijo, odkar je bil dojenček", kot je zapisal v tožbi.