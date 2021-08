Dojenček s kultne naslovnice toži Nirvano zaradi otroške pornografije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani skupine Nirvana Dave Grohl, Kurt Cobain in Chris Novoselic leta 1991, ko so izdali album Nevermind.

Moški, čigar fotografijo, ko je bil še dojenček, so uporabili za naslovnico albuma Nevermind skupine Nirvana, je vložil tožbo zaradi "izkoriščanja in otroške pornografije".

Spencer Elden, 30-letnik iz Los Angelesa, je vložil tožbo proti nekdanjim članom grunge zasedbe Nirvana, več glasbenim založbam, umetniškim direktorjem in drugim osebam, ki so sodelovale pri oblikovanju, izdaji in distribuciji Nirvaninega albuma Nevermind, poroča spletni portal Deadline.

Naslovnica albuma Nevermind, ki je izšel leta 1991, prikazuje golega dojenčka, ki pod vodno gladino plava proti trnku, na katerem je kot vaba nataknjen bankovec. Ta podoba velja za eno najbolj prepoznavnih v zgodovini rock albumov, pa tudi sam album je doživel izjemen uspeh - prodali so ga v več kot 30 milijonih izvodov.

Kot je v tožbi navedel Elden, je prav on dojenček na naslovnici tega kultnega albuma iz leta 1991, ustvarjalci pa naj ne bi pridobili dovoljenja njegovih skrbnikov za uporabo njegove fotografije na ta način. Ob fotografiranju naj bi jim namreč zatrdili, da bodo njegove genitalije na naslovnici albuma zakrite, kar pa se ni zgodilo.

V tožbi je zapisal, da sta njegova "identiteta in ime za vedno povezana s komercialnim spolnim izkoriščanjem, ki ga je izkusil v otroštvu in s katerim služijo, odkar je bil dojenček".

Obtoženci so po njegovih trditvah "zavestno proizvajali, posedovali in oglaševali komercialno otroško pornografijo ter se z njo okoristili".

Kompleks bazenov v Pasadeni v Kaliforniji, kjer je nastala sporna fotografija. Foto: Guliverimage/AP

Elden v tožbi zahteva po 150 tisoč dolarjev (okoli 128 tisoč evrov) od 17 ustvarjalcev albuma, med drugim od obeh še živih nekdanjih članov Nirvane Dava Grohla in Chrisa Novoselica ter od naslednikov oziroma dedičev pevca Kurta Cobaina, ki si je leta 1994 vzel življenje. Nobeden od njih tožbe za zdaj še ni komentiral.

