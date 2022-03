Coldplay na svetovni turneji, ki je okolju prijazna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zasedba Coldplay je 18. marca začela svetovno turnejo, na kateri predstavlja svoj zadnji album Music of the Spheres. Turnejo so začeli v Kostariki, državi, v kateri se lahko pohvalijo z eno najvišjih stopenj proizvodnje obnovljive energije na svetu.

Ker se zavedajo, da se planet spopada s podnebno krizo, so se v zadnjih dveh leti posvetovali z okoljskimi strokovnjaki, da bi naredili turnejo čim bolj trajnostno. "Obenem želimo izkoristiti potencial turneje, da bi stvari premaknili na bolje. Ne bomo dobili vsega, kar je tudi dobro, vendar smo se zavezali, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, in delili bomo, česar smo se naučili."

"Lahko bi ostali doma, in morda bi bilo bolje. Ampak želimo si turneje in želimo spoznati ljudi ter se povezati z njimi, zato poskušamo to narediti na čim bolj čist način."

Pevec Chris Martin je v pogovoru za BBC povedal, da bodo njihovi oboževalci na turneji stali na "kinetičnih tleh". In ko se bodo premikali, plesali, skakali, bodo hkrati sodelovali pri proizvajanju energije za dogodek. Poleg energije množice bodo uporabljali tudi električno energijo iz baterij, ki jih poganjajo ventilatorji, sončno energijo, reciklirano kuhinjsko olje iz lokalnih restavracij in električno omrežje iz 100-odstotno obnovljivih virov, kjer bodo ti na voljo.

Zasedba Coldplay bo za vsako prodano vstopnico posadila po eno drevo. BBC navaja podatek, da je njihovo zadnjo turnejo v letih 2016 in 2017 obiskalo 5,4 milijona ljudi. Poleg tega bo deset odstotkov celotnega zaslužka na turneji šlo v sklad za okoljske in družbeno zavedne namene.

Foto: Guliverimage Skupina bo oboževalce spodbujala k uporabi nizkoogljičnega prevoza z aplikacijo, ki bo kot nagrado ponudila popuste na prizoriščih, odpravo plastičnih kozarcev na prizorišču pa bodo nagradili z brezplačno vodo.

Naslednji teden se bo turneja nadaljevala v Dominikanski republiki in Mehiki. Skupina bo svojo turnejo po Severni Ameriki začela aprila, medtem ko bo v Evropo prišla julija. V Veliki Britaniji bo skupina Coldplay nastopila avgusta, vključno s šestimi nastopi na londonskem stadionu Wembley.