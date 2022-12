Britanskemu glasbeniku tik pred smrtjo diagnosticirali raka

Pred kratkim umrlemu pevcu britanske ska skupine The Specials Terryju Hallu so tik pred smrtjo diagnosticirali raka, je potrdil član skupine, basist Horace Panter. Hall je umrl v nedeljo, 18. decembra. Star je bil 63 let.

Basist skupine The Specials Horace Panter je po poročanju BBC ganljivo opisal zadnje dni svojega prijatelja Terryja Halla in razkril, da so novembra, preden je Hall zbolel zaradi domnevnih želodčnih težav, načrtovali snemanje novega albuma. Kasneje se je izkazalo, da ima Hall raka trebušne slinavke, ki se je razširil tudi na jetra.

Začetno zdravljenje je potekalo dobro, a je Hall decembra začel pešati, je še razkril Panter. Dodal je, da je nameraval obiskati prijatelja v bolnišnici, a mu je to odsvetovala Hallova žena Lindy, tako da se je od njega poslovil po telefonu.

"Svet je izgubil edinstven glas, jaz pa dobrega prijatelja"

"Bilo je težko," je še povedal in dodal, da je Terry umrl naslednjo nedeljo, 18. decembra, okoli pol petih zvečer. "Svet je izgubil edinstven glas, jaz pa dobrega prijatelja," je še povedal Panter.

Horace Panter (skrajno levo) na koncertu The Specials v Berlinu leta 2019 Foto: Guliverimage

Hall se je rodil leta 1959 v Coventryju. Javno je spregovoril o tem, da ga je pri 12 letih ugrabila pedofilska združba, nato pa se je boril z depresijo in odvisnostjo. Zaslovel je v 70. letih prejšnjega stoletja kot pevec družbeno ozaveščene skupine 2 Tone, ki je bila ustanovljena z večrasnim in protirasističnim ciljem. Skupini The Specials, ki se je takrat imenovala Automatics, se je pridružil leta 1977.

Skupina The Specials je uspešna na britanskih lestvicah, saj je sedemkrat zapored dosegla top deset singlov, med njimi sta Ghost Town in Too Much Too Young.

Njihova priljubljenost je dosegla vrhunec s pesmijo Ghost Town leta 1981, preroško uspešnico o britanski brezposelnosti, gospodarskem nazadovanju in nasilju v mestih, ki je izšla tik pred poletnimi nemiri zaradi policijske taktike ustavljanja in preiskovanja.

Po uspehu pesmi Ghost Town so Hall in njegova kolega Neville Staple in Lynval Golding ustanovili pop skupino novega vala Fun Boy Three.

Hall se je leta 1984 odločil za samostojno pot, pozneje pa se je ponovno pridružil skupini The Specials na turneji leta 2008. V svoji karieri je sodeloval s številnimi glasbeniki, med drugim z zasedbami Bananarama, Gorillaz, Dub Pistols in Lily Allen.