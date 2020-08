Brata napadalca na koncertu Ariane Grande obsodili na najmanj 55 let zapora #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče v Londonu je danes mlajšega brata Salmana Abedija, ta je maja 2017 izvedel napad na koncertu ameriške pevke Ariane Grande v Manchestru, obsodilo na najmanj 55 let zapora zaradi umora 22 ljudi, poroča STA.

Tožilstvo je navedlo, da je bil 23-letni Hashem Abedi ob napadu v Libiji, a je bil prvi osumljenec za napad, Libija pa ga je julija lani izročila Veliki Britaniji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Brata sta kupila avtomobil, dva dneva preden sta z letalom odšla v Libijo, in v njem shranila opremo za izdelavo bombe, preden se je pred napadom glavni osumljenec Salman Abedi vrnil v Britanijo.

Salman Abedi je umrl, potem ko je po koncertu ameriške pevke Ariane Grande 22. maja 2017 sprožil eksploziv v svoji prtljagi v preddverju Manchester Arene, pri tem pa ubil 22 ljudi, med njimi sedem otrok, in jih več sto ranil. Polovica žrtev je bilo najstnikov in otrok, saj je Ariana Grande priljubljena predvsem med mladimi.

Odgovornost prevzela Islamska država

Sodnik Jeremy Baker je ob izreku kazni dejal, da je imel Hashem Abedi ključno vlogo ne samo pri načrtovanju napada, ampak tudi pri njegovi pripravi. Odločitev za izvedbo napada sta brata sprejela že v Libiji, je dejal.

Po mnenju policije je bil Salman Abedi del teroristične mreže. Odgovornost za napad je prevzela džihadistična skupina Islamska država.

Tožilstvo je navedlo, da je Hashem Abedi svojega brata opogumljal in mu pomagal ter da ima krvave roke, čeprav ni sprožil bombe.

Starši bratov Abedi, ta sta se rodila v Manchestru, so v Veliki Britaniji dobili azil, potem ko so v času režima Moamerja Gadafija zbežali iz Libije, so poročali britanski mediji.

