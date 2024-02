Bo San Marino na Evrovizijo poslal Slovence?

Lahko se zgodi, da bo po Nuši Derendi evrovizijsko tekmovanje iz prve roke izkusil tudi njen sin Matevž Derenda. Ta s kolegoma Luko Cvetičaninom in Patrikom Mrakom sestavlja skupino Booom!, ki jo je slovensko občinstvo bolje spoznalo na lanskih Melodijah morja in sonca, kjer so zasedli drugo mesto. Zdaj se jim obeta mednarodni veliki met – uvrstili so se v polfinale nacionalnega izbora predstavnika na letošnji Evroviziji.

"Slovenijo bo letos na Evroviziji predstavljala odlična Raiven. Tudi sami smo se že od nekdaj želeli predstaviti v tujini. Zakaj pa ne bi poskusili še drugje? Zato smo se prijavili na tekmovanje za pesem Evrovizije v San Marinu," so fantje objavili na družbenih omrežjih in razkrili, da so se s svojo avtorsko pesmijo v angleščini uvrstili v polfinale izbora.

"20. januarja smo odpotovali na eno od avdicij v San Marino, kjer se je žiriji, v kateri so bili svetovno znani italijanski producenti, predstavilo več kot 750 glasbenikov iz različnih držav. Pesem smo pred žirijo odpeli v živo in pustili zelo dober vtis. Nato smo v rahli negotovosti, zaradi izjemne konkurence, odpotovali nazaj proti Sloveniji," so opisali doživetje. Ta teden pa jih je dosegla novica, da so se uvrstili v polfinale med najboljših 90 prijavljenih izvajalcev.

Naslednja preizkušnja jih čaka 15. februarja, takrat bo jasno, ali se bodo uvrstili med najboljših deset, ki se bodo v velikem finalu potegovali za vozovnico v Malmö. Ob tem so poudarili, da so izjemno ponosni že na uvrstitev v polfinale: "Veseli smo že, da smo prišli do te točke, to je velik uspeh."

