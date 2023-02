Beyonce na Grammyjih spisala zgodovino

Na podelitvi grammyjev v Los Angelesu je po več kot 20 letih padel rekord v največjem številu teh nagrad, ki jih je v svoji karieri osvojil posamezen glasbenik.

Beyonce, ki se je letos z možem Jay-Z-jem že izenačila v rekordnem številu nominacij za grammyje, oba sta jih do zdaj zbrala 88, je s štirimi novimi grammyji podrla rekord in postala najbolj nagrajena izvajalka vseh časov. Skupno je do zdaj osvojila že 32 grammyjev, enega več, kot je znašal rekord skladatelja Georga Soltija iz leta 1999.

Foto: Reuters

Med drugim je Beyonce letos osvojila grammyja za najboljšo R&B pesem (Cuff It) in najboljši plesni oziroma elektronski album (Renaissance), ni pa odnesla nagrad v najprestižnejših kategorijah, čeprav je bila v njih nominirana.

Grammyja za posnetek leta je odnesla Lizzo za skladbo About Damn Time, v kategoriji skladba leta je slavila Bonnie Raitt z Just Like That, v kategoriji album leta pa Harry Styles z albumom Harry's House.

Grammyja za album leta je v izredno močni konkurenci - nominirani sta bili tudi Beyonce in Adele - odnesel Harry Styles. Foto: Reuters

Najboljša nova izvajalka je postala Sarama Joy, Kendrick Lamar je z albumom Mr. Morale & The Big Steppers osvojil grammyja za najboljši rap album, Willie Nelson z albumom A Beautiful Time za najboljši country album, Ozzy Osbourne z albumom Patient Number 9 pa za najboljši rock album.

Preberite še: