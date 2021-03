Beyonce in Taylor Swift sta se zapisali v zgodovino #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Beyonce je osvojila štiri grammyje in jih ima skupno že 28, največ med ženskimi izvajalkami do zdaj.

V nedeljo so v Los Angelesu podelili glasbene nagrade grammy. Podelitev, ki letos ni imela občinstva, je postregla z več prelomnicami. Med drugim je na njej Taylor Swift postala prva glasbenica v zgodovini, ki je trikrat osvojila nagrado za najboljši album leta.

Taylor Swift je svojega tretjega grammyja za album leta osvojila z albumom Folklore, nagrado za posnetek leta je osvojila Billie Eilish (Everything I Wanted), grammyja za pesem leta je dobila H.E.R. (I Can't Breathe), za debitantko leta pa je bila razglašena Megan Thee Stallion.

Taylor Swift je osvojila že tretjega grammyja za album leta. Foto: Guliverimage/AP

Beyonce se je medtem zapisala v zgodovino kot dobitnica največjega števila grammyjev med ženskami. Tokrat je prejela štiri, dva skupaj z Meghan Thee Stallion, in jih ima s tem že 28.

Do največ grammyjev nasploh ji manjkajo še trije, skupno 31 jih je namreč osvojil pokojni režiser Georg Solti, Beyonce pa je z 28 nagradami na drugem mestu izenačena s producentom in multiinstrumentalistom Quincyjem Jonesom.

