18-letna Billie Eilish velika zmagovalka letošnjih grammyjev #video

Billie Eilish je na 62. podelitvi grammyjev postavila novo zgodovinsko prelomnico: je najmlajša med glasbeniki in prva ženska izvajalka, ki je odnesla nagrade v vseh štirih najprestižnejših kategorijah: najboljši debitant, album leta (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), pesem leta (Bad Guy) in posnetek leta (Bad Guy).

Foto: Getty Images

Lizzo, ki je na podelitev prišla z največ nominacijami, je na koncu osvojila tri grammyje, med vidnejšimi zmagovalci je bil še Lil Nas X, ki je osvojil dve nagradi, med večjimi presenečenji večera (presenečen je bil tudi sam) pa bil Tyler The Creator, ki je osvojil grammyja za najboljši rap album (IGOR).

Letošnja podelitev je sicer tekla v senci dveh dogodkov, najprej obtožb o spolnih zlorabah in nadlegovanju ter vrsti nepravilnosti znotraj Ameriške diskografske akademije, ki jih je razkrila zdaj že nekdanja predsednica te organizacije Deborah Dugan.

Da možje, ki odločajo o nominacijah in nagradah, ne upoštevajo raznolikosti v glasbi, je v nagovoru občinstvu opozorila tudi voditeljica podelitve, pevka Alicia Keys. "Zavračamo negativno energijo, zavračamo stare sisteme, v naši raznolikosti želimo biti spoštovani in varni," je dejala, "lahko smo drugačni, lahko smo edinstveni."

Podelitev v "hiši" Kobeja Bryanta

Morda še večjo senco pa je na podelitev vrgla tragična nesreča helikopterja, ki se je zgodila jutro pred podelitvijo in v kateri je umrlo devet ljudi, med njimi košarkarski zvezdnik Kobe Bryant.

"Vsi smo noro žalostni, nikakor si nismo predstavljali, da bomo nocojšnjo podelitev začeli na ta način," je dejala Alicia Keys, "tukaj smo z zlomljenimi srci, v hiši, ki jo je zgradil Kobe." Podelitev je namreč potekala v Staples Centru, ki med drugim služi kot domača dvorana Los Angeles Lakersov, dolgoletnega Bryantovega kluba.

Med glasbenimi nastopi večera je medtem izstopala izvedba uspešnice Old Town Road, za katero je Lil Nas X na oder ob Billyju Rayju Cyrusu, s katerim sta posnela to skladbo, povabil še južnokorejsko senzacijo BTS, pridružili so se jim tudi Diplo, Mason Ramsey in Nas.

