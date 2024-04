Pevec Ure se je pred tem z objavo na družbenih omrežjih poslovil od svojega kolega. "Bil si lepilo, ki je skupino držalo skupaj. Bil si logika v norosti in norost v naših življenjih. Bilo je super, da sem te poznal in rasel s tabo. Radi te imamo in pogrešali te bomo, stari prijatelj," je na družbenih omrežjih objavil Ure.

Basist Cross je bil skupaj z Urejem, Warrenom Cannom in Billyjem Curriejem eden od ustanovnih članov skupine, ki je s svojim ustvarjalnim, prefinjenim zvokom elektronskih klaviatur in uspešnicami, kot so Hymn, Vienna in Dancing With Tears In My Eyes, spadala med slogovno definirane skupine novega vala.

Skupina se je razšla leta 1987, a je dobrih 20 let pozneje prišlo do ponovne združitve. Skupina Ultravox je leta 2012 izdala album Brilliant. Leta 2023 pa je album Quartet, ki je bil leta 1982 posnet pod okriljem producenta skupine The Beatles Georgea Martina, izšel v novi izdaji, še poroča dpa.