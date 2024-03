Umrl glasbenik, čigar uspešnice poznamo vsi

V 75. letu starosti se je poslovil Eric Carmen, ki je svetovno slavo dosegel z uspešnicami, kot sta All By Myself in Hungry Eyes.

"Naš dragi, ljubeči in nadarjeni Eric Carmen je pretekli konec tedna umrl v spanju. Bilo mu je v neizmerno veselje, da se je njegova glasba skozi desetletja dotaknila toliko ljudi," je ob novici o smrti 74-letnega pevca sporočila njegova žena.

Eric Carmen je v zgodnjih 70. letih zaslovel kot frontman skupine Raspberries, napisal je večino njihovih skladb, med drugim tudi največjo uspešnico Go All The Way. Največje uspehe pa je ustvaril v samostojni glasbeni karieri. Kot pisec pesmi in pevec se je med drugim podpisal pod zimzeleno balado All By Myself, ki jo je leta 1975 izdal na svojem prvem samostojnem albumu, na istem albumu je izšla tudi balada Never Gonna Fall in Love Again.

Nov globalni preboj mu je uspel leta 1987 s pesmijo Hungry Eyes, ki jo je posnel za film Umazani ples (Dirty Dancing).

S poznejšimi skladbami večjih uspehov na lestvicah ni več dosegel, je pa tudi v novem tisočletju pogosto koncertiral, med drugim je bil na turneji z nekdanjim Beatlom Ringom Starrom.

