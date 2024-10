Spor se nadaljuje: albumi skupine Azra so že izginili s pretočnih platform

Manj kot 24 ur po tem, ko so se na pretočnih platformah Spotify in Deezer pojavili vsi studijski in koncertni albumi skupine Azra ter trije solo albumi frontmana Branimirja Johnnyja Štulića, je večina albumov zdaj že umaknjenih, dostopne so le še nekatere posamezne skladbe, poroča hrvaški portal Index.hr.

Štulićev dolgoletni spor s Croatia Records

Nedavna novica o objavi albumov je bila za mnoge presenečenje, saj je bila kot nosilka pravic zanje navedena založba Croatia Record, s katero je Štulić že leta zapleten v sodni spor. Štulić trdi, da Croatia Records izkorišča njegova dela kot samooklicana naslednica jugoslovanske glasbene založbe Jugoton. Leta 2022 je proti Croatia Records dobil bitko na hrvaškem ustavnem sodišču, ki je razsodilo, da privatizacija Jugotona ni bila pravilno izvedena in da je založba Croatia Records neupravičeno odtujila diskografijo, s katero je nato desetletja služila visoke vsote denarja.

Leta 2022 je Štulić prek svojih odvetnikov zahteval prepoved prodaje vinilke Ravno do dna, koncertnega albuma Azre iz leta 1981, ki pa so ga v Croatia Records še naprej tiskali in prodajali.

Njegovi odvetniki so takrat poudarili tudi, da "založba Croatia Records ni mogla pridobiti pravic za izkoriščanje avtorskih del Branimirja Štulića na internetu oziroma z elektronsko prodajo", ob tem pa so še dodali, da je glasbenik izjemno prizadet, ker "Croatia Records še naprej zavestno, arogantno in namerno izkoriščajo njegove pravice" ter mu s tem povzročajo "moralno, lastninsko in duševno škodo".