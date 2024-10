Po 22 letih bodo na oder ponovno stopili vsi glavni nosilci turneje Popstars, ki so pred dobrima dvema desetletjema obnoreli Slovenijo. V ljubljanski Cvetličarni bodo 25. januarja največje uspešnice spet skupaj zapeli Bepop Ladies, Game Over in Sebastian, ki bodo časovni stroj zavrteli nazaj v leto 2002. Z glasbeniki bodo po več kot 20 letih sodelovanje obudile tudi plesalke Power Dancers. Menijo, da hollywoodskega zasledovanja, bivakiranja pred hišami in reševanja v blindiranih avtomobilih, kot so ga sami doživeli pred 20 leti, danes na slovenski sceni ni mogoče ponoviti.

Že leta 2022 so Sebastian, Game Over in Bepop ponovno obudili sodelovanje in za svoje oboževalce v Cvetličarni pripravili koncert, v tokratni izvedbi pa se bo za ta dogodek po več kot 20 letih spet združila tudi skupina Power Dancers, tako da bo na odru ponovno zbrana celotna postava turneje Popstars. Kot obljubljajo, bodo na koncertu odpeli vse svoje največje uspešnice, kot so Odpelji me, Hočem to nazaj, Ujemi me, Ubila si del mene, Moje sonce, Ljubezen igra je za dva, Bomba, Reci, da si za. Pripravljajo pa tudi presenečenja.

Glavni akterji ponovne obuditve Popstars so nedavno spregovorili tudi v pogovoru za Siol.net, med drugim smo se pogovarjali s Cvetano (Power Dancers), Tinkaro (Bepop), pevcem Sebastianom in Markom (Game Over).

Glavni akterji turneje Popstars se bodo na odru združili prvič po 22 letih, za to priložnost so se zbrale tudi prvotne članice zasedbe Power Dancers. Foto: Tibor Golob

Prvič po letu 2002 bo na odru stala celotna zasedba turneje Popstars. Na kaj najprej pomislite, ko se zaveste, da boste po toliko letih znova vsi skupaj?

Cvetana: Da se bomo imeli vsi skupaj zelo dobro.

Sebastian: Tudi jaz najprej pomislim na to, da se je po toliko letih spet zbrala tista osnovna celica, prvotna družina, ker smo skupaj zapisali eno neponovljivo zgodbo v zgodovini slovenske glasbe. Neizmerno smo veseli, ponosni in hvaležni, da lahko več kot dvajset let zatem skupaj stopimo na oder in vse te pesmi prepevamo z našimi poslušalci, saj so oni ponesli našo glasbo do naslednjih generacij. In tudi da lahko zdaj skupaj nabiramo nove spomine.

Tinkara: Na splošno taki projekti zahtevajo veliko organizacijskih sposobnosti, saj tudi posamične skupine in njihovi člani ne prihajamo iz istega mesta. Članice Bepop na primer prihajamo iz celotne Slovenije. Je veliko dela, a je vredno, zato se tudi bepopovke veselimo nastopati za naše oboževalce. Veselimo pa se tudi zaodrja, kjer se družimo z drugimi.

Mark: Dejansko smo pred dvema letoma doživeli ta občutek, ko smo se spet zbrali po dvajsetih letih in obudili te spomine. Zdaj pa bo s powerdancerkami ta celica zagotovo celotna, taka, kot mora biti, v prvotnem stanju. Komaj čakamo 25. januar.

Je na odru Cvetličarne sploh dovolj prostora za toliko ljudi? Na odru vas bo enajst plus plesalci.

Vsi: Seveda bo. Kjer je volja, je pot.

Tinkara: Če se bo prodalo veliko vstopnic, vemo, da je zraven še en prostor. Ne smem pa povedati preveč. Oder je dovolj velik, a imamo pripravljen program tudi za kakšen večji oder.

Mark: Zagotovo. Pred dvema letoma smo pokazali, da nismo za staro šaro. Tudi zdaj bomo dokazali, da ne glede na leta še vedno znamo narediti "raztur".

Sebastian: Kot je povedala že Tinkara, je v zakulisju dejansko ogromno organizacije. Na izpeljavo takšnega dogodka vpliva ogromno dejavnikov, zato pa je zdaj toliko lepša energija. Upam, da znajo to poslušalci ceniti, da smo vso energijo usmerili v ta termin, ko bomo sebi in njim podarili popotovanje v preteklost.

Plesalke Power Dancers se vračajo po 22 letih. Foto: Tibor Golob

Kako se bo ta koncert razlikoval od tistega pred dvema letoma? Se ga da preseči?

Mark: Mi se ne obremenjujemo s tem, da ga moramo preseči. Presežek je že to, da vedno znova pokažemo, da smo prisotni. Mislim, da ljudje niso obremenjeni s tem, mi še manj. V celotno zadevo gremo zato, ker to radi počnemo, obožujemo glasbo in radi ljudem dajemo, kar si oni želijo. Pustimo presežke.

Sebastian: Ker vsak konec tedna ne izvajamo več štirih koncertov, so ljudje navajeni, da kadar pripravimo koncerte, te naredimo konkretno, kot se spodobi. To pa nakazuje že dejstvo, da smo se odločili povabiti tudi powerke v prvotni zasedbi, ker smo si zaželeli obuditi leto 2002. Ljudje vedo, kaj lahko od nas pričakujejo.

Kakšno občinstvo pričakujete? Tisto, ki vas je spremljalo pred 22 leti, ali mlajše generacije?

Cvetana: Mislim, da bo veliko tistih, ki so nas spremljali že takrat, ni nujno, da so to oboževalci, ampak oboževalci tistega časa in glasbe nasploh. Mislim pa, da bo tudi nekaj mlajših. Tudi moje hčere poslušajo Backstreet Boys.

Tinkara: Čeprav otroke skušamo odvrniti od mobilnih naprav, pa je TikTok res fenomen, saj se vračajo retro komadi. To je zanimivo.

Kako je po toliko letih znova sodelovati z vsemi? So se dinamike v skupinah kaj spremenile ali je vzdušje še vedno enako, kot je bilo pred 22 leti?

Sebastian: Ni samo po sebi umevno. Tu je ta energija, o kateri govorimo. Z nekaterimi ljudmi se začutiš, z nekaterimi v življenju pa ne. Isto je tukaj. Če imaš nekoga, ki ga leto dni ne vidiš, potem pa se ponovno srečata in se ti zdi, kot da sta bila skupaj pretekli teden, je to nekaj zelo posebnega. Zdaj smo tudi dovolj stari, da se tega zavedamo, da je to tisto, kar nas najbolj veže. V prvi vrsti nismo glasbeni kolegi, ampak prijatelji. Skupaj smo preživeli otroštvo, neponovljivo zgodbo.

Cvetana: Tudi če se ne bi videli 50 let, smo se v tistem obdobju tako povezali, da tudi ko se spet srečamo, ostajamo isti. Sploh se mi ne zdi, da je minilo že več kot 20 let.

Mark: V tistem času je bilo toliko manj bandov, da smo se tisti, ki smo takrat bili aktualni, toliko bolj povezali in bi bilo dejansko čudno, če ta energija med nami ne bi "štimala".

Tinkara: Med seboj se razumemo tudi zato, ker smo hodili podobno pot. Ljudje z običajnimi službami in delovnimi urniki težko razumejo naše urnike in to dogajanje.

Bepop Ladies nadaljujejo pot skupine Bepop. Foto: Tibor Golob

Če bi se lahko vrnili v leto 2002, kaj bi svetovali svoji mlajši različici pred začetkom te velike turneje? Bi naredili kaj drugače?

Sebastian: Sam bi si svetoval samo: naredi, kot najboljše veš in znaš. To je moje vodilo vedno, ko se česa lotevam. To je tvoja edina odgovornost in dolžnost v življenju, vse drugo pa se potem zgodi, kot je zapisano v zvezdah. Tako da načeloma ne bi kaj dosti spreminjal, ker se vseh stvari lotevam enako.

Cvetana: V vsakem trenutku vsak od nas da vse, kar lahko v dani situaciji. Vsak bi naredil enako zgodbo.

Tinkara: Sama v življenju sledim temu, da je vse za nekaj dobro. Tako da stvari ne bi spreminjala, še vedno se čudim, da sem se sploh prijavila na avdicijo Popstars in zbrala pogum. Bi pa sebi svetovala, da bi bila malo bolj suverena in samozavestna, tako kot sem zdaj, ko uživam vsakič, ko stopim na oder.

Mark: Tudi jaz ne bi popolnoma nič spreminjal. Je pa dejstvo, da smo bili takrat 20 let mlajši in so tudi možgani delali čisto drugače. Kot sta rekla že predhodnika, ljudje z običajnimi službami si ne predstavljajo, kako je stati na odru pred nekaj tisoč ljudmi. Takrat smo bili mulci in sem tudi sam stvari drugače doživljal kot jih danes kot odrasel moški. Če bi imel možnost, bi poskusil bolj uživati v tistem trenutku. Preveč sem bil obremenjen, ali se bo vse izšlo: da ne smemo zamuditi, kdaj se moramo preobleči ipd. V glavnem, glava je bila polna vsega. Po toliko letih pa na stvari gledam čisto drugače.

Tinkara: Skoraj dvajset let sem bila v "navadni" službi, prodajala sem telefone, popoldne pa sem bila bepopovka. Vedno, ko so me vprašali, kako je biti zvezda v Sloveniji, sem odgovorila: Dokler se moram zbuditi ob šestih in iti na delo, nisem zvezda. Ravno to me je držalo na realnih tleh, zato se mi zdi, da je celotna zasedba pristna in preprosta.

Sebastian: Že takrat smo čutili ogromno odgovornost do odra in z enako energijo se lotevamo tudi tega projekta. Ne bi šli na oder, če ne bi bili stoodstotno prepričani, da bomo pokazali vse, kar zmoremo in znamo. Da bodo lahko vsi, pa tudi mi sami ponosni na nas.

Foto: Tibor Golob

Kako po toliko letih še vedno ohranjate kondicijo, predvsem plesno?

Sebastian: V plesni šoli.

Tinkara: Veliko nastopam v vrtcih in šolah. Tako da to skušam ohranjati s tem skakanjem.

Mark: Za sabo imam dvanajst let plesa, malo pa jo ohranjam s športom, sprehodi in prehrano.

Ali lahko pričakujemo kakšno še neizdano pesem/duet med nastopajočimi? Ali pa morda poseben skupinski nastop?

Sebastian: To je vse odvisno … od presenečenja.

Cvetana: Naj pridejo 25. januarja vsi, ki jih to zanima, in bomo to skupaj ugotovili.

Boste koncert začeli s pesmijo Popstars United, ki ste jo posneli po zadnjem koncertu v Cvetličarni? Kako boste vključili Power Dancers?

Tinkara: Glede na to, da je Natka žena Zvoneta Tomca, ki je naredil aranžma in komad, verjamem, da bo on ta, ki bo naredil kakšen remiks.

Foto: Tibor Golob

Mislite, da bi se lahko fenomen Popstars ponovil tudi v današnjih časih? Kaj se je spremenilo od takrat?

Sebastian: Mislim, da se ga v taki obliki, da bi imeli hollywoodsko zasledovanje, bivakiranje pred hišami, reševanje v blindiranih avtomobilih, kot smo ga doživeli mi, brez pretiravanja, danes ne da doživeti. To je moje skromno prepričanje. Dejansko danes glasba deluje popolnoma drugače in tudi estrada je veliko bolj dostopna, veliko bolj ljudi spustimo v svoje domove, intimo in zasebno življenje. Zato ta potreba, da nekoga zasleduješ ali kličeš, malo zvodeni. V tej obliki, kot smo mi to doživeli, čeprav imamo res izjemne in kakovostne izvajalce, bi to danes bilo zelo zelo težko, tega ni.

Mark: V današnjih časih, če želiš biti uspešen, moraš biti aktualen na družbenih omrežjih. Ni dovolj, da samo predstavljaš svojo glasbo, ampak je pomembno, da deliš tudi vse, kar počneš v življenju, če želiš izstopati v tem ribniku, kjer je ogromno rib. Malo je težje v tem času.

Ali ponovna združitev zasedbe Popstars pomeni tudi vrnitev skupine Power Dancers?

Cvetana: Najprej načrtujemo ta koncert, nato pa se bomo odločale sproti.

Power Dancers niste javno nastopale več kot 20 let, kljub temu pa ste vseeno ostale plesno aktivne. Kako se bo po toliko letih vrniti na oder in pred občinstvo?

Cvetana: Mali predokus smo že dobile v oddaji Poglej in zadeni, kjer smo na odru zelo uživale. To je bila prva stopnička in verjamemo, da se bomo imeli lepo ter da bomo skupaj z ljudmi uživali. Ko stopiš na oder, pozabiš na vse in tam zaživiš neko novo zgodbo.

