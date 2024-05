Lenny Kravitz dopolnil 60 let in izdal nov album

Blue Electric Light je 12. studijski album Lennyja Kravitza in vsebuje vse, kar oboževalci lahko pričakujejo od njega: udarne kitarske rife, funky disko zvoke in zanj neobičajne inštrumente, kot sta bongo in sitar.

Izdal ga je šest let po zadnjem albumu Raise Vibration, napovedal pa ga je že konec lanskega leta z vodilnim singlom TK421, rok skladbo s funk kitarami, zvoki sintetizatorja, sodobnimi plesnimi ritmi in skoraj enominutnim solo saksofonom.

Kravitz se v svojem eksperimentalnem pristopu ne poslužuje kakšnih utrjenih pravil. "Čakam, da se mi porodijo ideje. Ničesar ne poskušam na silo, samo ustvarjam, kar slišim." Ob albumu je povedal tudi, da pogosto sanja o glasbi in se zbudi z idejo, nato napiše besedilo na mobilni telefon in zjutraj odide naravnost v studio.

Novi album z raznovrstnimi skladbami bo čez mesec dni začel predstavljati na evropski turneji, ki jo bo začel 23. junija v Hamburgu, najbližje Sloveniji pa bo nastopil 28. julija v Pulju.