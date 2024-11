"Nikoli nisem razmišljala o tem, da bi bila del skupine. Ko me je Tonči povabil, sem bila presrečna. Nisem veliko razmišljala in se hitro odločila. Magazin je veliko ime, poslušam jih že od otroštva, so ikona," je Bućan povedala po koncertu v zagrebškem klubu Mint. Dodala je, da je z veseljem postala del Magazina, kar ji je v veliko čast.

Upa, da jo bo javnost sprejela

Splitčanka Lorena Bućan je na mestu pevke nasledila Andreo Šušnjara, ki je skupino zapustila po 14 letih in se odločila za samostojno kariero. Kot razlog za odhod je navedla nenehni pritisk in neprimerno razporejanje koncertov. 37-letna Šušnjara se je udeležila koncerta v Zagrebu in na odru simbolično predala vlogo glavne pevke. Najprej je s skupino zapela nekaj pesmi, predstavila tudi svojo prvo, nato pa na oder povabila Loreno Bućan.

Kot so povedali v skupini Magazin, so se dolgo odločali, kako bodo novo pevko predstavili javnosti. Šušnjara ji je svetovala, naj bo to, kar je. "Nisem pod pritiskom. Res sem prepričana o tem. Občutek me nikoli ne vara. Stoodstotno sem prepričana, da je to to. Komaj čakam, da to pokažem ljudem," še pravi 22-letnica, ki upa, da jo bo javnost sprejela.

Svojo odločitev je pojasnil tudi vodja skupine Tonči Huljić: "Mislim, da vsi, ki so jo slišali, razumejo, zakaj je ona tista. Ne vidim nikogar drugega, ki bi se lahko v tem trenutku odrezal bolje kot ona."

Od začetka delovanja zamenjali sedem pevk

Hrvati so Loreno Bućan spoznali leta 2018 v pevskem šovu RTL Zvijezde, kjer je s pomočjo mentorja Petra Graša zasedla tretje mesto. Kasneje je podpisala pogodbo z glasbeno založbo Tonika Records, kjer je sodelovala predvsem s Huljićem in do danes izdala devet samostojnih pesmi.

Skupina Magazin iz Splita neprekinjeno deluje že od leta 1979. Sprva so se imenovali Mladi batali, po prihodu Huljića pa postali skupina Magazin. Od začetka delovanja so zamenjali številne člane, predvsem pevke. Med njimi so bile Majda Šoletić (1979–1982), Marija Kuzmić (1982–1983), Ljiljana Nikolovska (1983–1990), Danijela Martinović (1991–1996), Jelena Rozga (1996–2006) in Ivana Kovač (2006–2010). Šušnjara je skupino zapustila po 14 letih delovanja. Danes sta v skupini še dva ustanovna člana, Nenad Vesanović - Keko in Željko Baričić.

Med največjimi hiti skupine so sicer pesmi Rano ranije, Gutljaj vina, Sve bi seke ljubile mornare, Kokolo, Put putujem, Ti si želja mog života in številne druge.

