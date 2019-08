Zvezdnik Gospodarja prstanov nas znova vabi v divjino

Divje reči z Dominicom Monaghanom (Wild Things With Dominic Monaghan)

Premierno od ponedeljka, 2. septembra, vsak delovnik ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

Igralec in navdušenec nad divjino Dominic Monaghan bo gledalce popeljal na razburljivo avanturo v najbolj odmaknjene kotičke planeta na lov za najbolj izjemnimi, izmuzljivimi in eksotičnimi živalmi.

Vsaka epizoda predstavlja intimno, akcije polno doživetje, v kateri Dominic obišče eksotične oziroma ekstremne lokacije, da bi izsledil in se približal najredkejšim in nevarnim vrstam živali.

Dominic je odločen deliti svojo strast do nevarnih in pogosto napačno razumljenih insektov, plazilcev in živali, pri čemer mu ta bitja pomagajo proučiti lokalni prebivalci in strokovnjaki.

Igralec se je že v otroštvu naučil, kako ravnati z divjimi živalmi, skrbeti zanje in ceniti njih in njegovo bogato znanje. Z njegovo nalezljivo vnemo bo naredil serijo nadvse zanimivo in razburljivo.

Nadležni hišni ljubljenčki (Embarrassing Pets)

Premierno od ponedeljka, 16. septembra, vsak delovnik ob 16.30. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 20 x 30 min. │ Foto: ITV Global

Lastniki s svojimi ljubljenčki obiščejo kliniki, kjer deluje prav posebna ekipa strokovnjakov za živali, dveh veterinarjev in dveh vedenjskih terapevtov.

Med posvetovanjem strokovnjaki diagnosticirajo težave in nudijo praktične nasvete ter morebitne rešitve glede potrebnega zdravljenja oziroma urjenja.

Nekatere živali in lastnike bomo spremljali na njihovem domu še pred obiskom klinike. Odkrili bomo, kako te težave vplivajo na njihova vsakdanja življenja.

Poučna in zabavna serija vključuje intervjuje s strokovnjaki, številne nasvete, postreže pa tudi z iskrenim pogledom na življenje veterinarja kot tudi na edinstveno vez med lastniki in njihovimi hišnimi ljubljenčki. Naj bodo njihove težave še tako neprijetne, vez med njimi ostaja za vedno.

Divja Evropa

Od 1. septembra vsako nedeljo ob 20. uri. │ Foto: ZDF

Naša celina skriva več naravne lepote, edinstvene flore in favne, kot bi si morda mislili. Odkrijte vso evropsko naravno zgodovino z oddajami Neukročena Romunija, Divja Švica, Divja Norveška, in Skrivnost severnega sija ter posebno premiero oddaje Odprava Evropa.

Neukročena Romunija (Untamed Romania)

Premierno od nedelje, 1. septembra, ob 20. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 45 min. │ Foto: Off The Fence

Globoko v osrčju Evrope domuje osupljiva zbirka življenja. Prostrana gorovja, starodavni gozdovi in bogata mokrišča so življenjski prostor številnim prepoznavnim vrstam te celine.

Pridružite se potovanju v raznolik naravni svet Romunije in spoznajte gozdnata pobočja Karpatov in razburkano delte reke. Odkrijte, kako raznolike rastlinske in živalske vrste preživijo hudo zimo in brsteče spomladanske mesece.

Potujte čez vse nevarnosti in starševstvo in dočakajte poletno nagrado, saj potem ponovno sledi jesenska bitka za rejenje. Dobrodošli v neukročeni Romuniji.

Odprava Evropa (Expedition Europe)

Premierno od nedelje, 1. septembra, ob 19.05. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min. │ Foto: ZDF

V dokumentarni seriji vam bodo predstavili zgodbo o evropski celini od divje škotske obale do osupljive prostranosti Urala. Pridružite se geologu Colinu Daveyju na zanimivem potovanju skozi naravno zgodovino skrivnostnega kontinenta.

Colin bo raziskal skrivnosti narave in ugotovil, kako so prastari dogodki oblikovali edinstvene naravne znamenitosti skozi milijone let. Vrnili se bomo do trenutka rojstva našega kontinenta ter odkrivali skrivnosti prečudovitih pokrajin po vsej Evropi.