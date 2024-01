Znan je najdonosnejši studio leta 2023

Universal Pictures je s filmi, kot sta Oppenheimer in Brata Super Mario film, postal najdonosnejši studio leta 2023 in za 80 milijonov dolarjev presegel studio Disney, ki je bil najdonosnejši od leta 2015.

Kot so v izjavi, ki so jo objavili specializirani mediji, sporočili iz Universal Pictures, so s prodajo vstopnic za 24 filmov, ki so jih v lanskem letu prikazali v kinematografih po svetu, zaslužili približno 4,91 milijarde ameriških dolarjev.

Disney je s 17 filmi, med katerimi so Varuhi galaksije: 3. dejanje, Indiana Jones in artefakt usode ter Mala morska deklica, po svetu zaslužil približno 4,83 milijarde dolarjev, piše španska tiskovna agencija EFE.

Disney izdal sedem filmov manj kot Universal

Razliko 80 milijonov dolarjev je po pisanju agencije EFE mogoče pripisati dejstvu, da je Disney izdal sedem filmov manj kot Universal Pictures. Poleg tega letos na seznamu treh najdonosnejših filmov leta ni nobenega Disneyjevega, kar se ni zgodilo že vrsto let.

Najdonosnejši film leta 2023 je bila sicer komedija studia Warner Bros., ki jo je režirala Greta Gerwig, navdihnila pa jo je Mattelova igrača lutka Barbie in je zaslužila več kot 1,44 milijarde dolarjev. Sledita ji Brata Super Mario film z več kot 1,36 milijarde dolarjev in Oppenheimer Christopherja Nolana, ki je zaslužil več kot 952 milijonov dolarjev.

Marvelov in Disneyjev film Varuhi galaksije: 3. dejanje je bil z 845 milijoni dolarjev četrti najuspešnejši. Leto 2023 je bilo tudi prvo leto po letu 2014, ko nobeden od Disneyjevih filmov ni presegel meje milijardo dolarjev.

Tretji najdonosnejši studio leta 2023 pa je bil Warner Bros., ki je s filmi, kot so Barbie, Nuna II in Wonka, zaslužil 3,84 milijarde dolarjev.

