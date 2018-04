Znamenitemu režiserju so oprostili nacistični komentar

Uprava mednarodnega filmskega festivala v Cannesu je po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa kontroverznemu danskemu režiserju Larsu von Trierju oprostila sporne izjave o simpatiziranju s Hitlerjem, ki jih je izrekel leta 2011 na canski tiskovni konferenci ob predstavitvi svojega filma Melanholija. Takrat je med drugim dejal, da "razume Hitlerja".

Najbolj brutalen film v njegovi karieri

Večkratni nominiranec in tudi prejemnik zlate palme za Plesalke v temi iz leta 2000 se bo v festivalski program letos ponovno uvrstil s filmom, in sicer "najbolj brutalnim v njegovi karieri", kot ga napovedujejo. Vendar pa bo njegovo najnovejše delo The House That Jack Built z Mattom Dillonom v glavni vlogi zunaj tekmovalnega programa.

Matt Dillon bo v najnovejšem filmu kontroverznega danskega režiserja Larsa von Trierja igral serijskega morilca Jacka, ki ga je najverjetneje navdihnil lik Jacka Razparača. Foto: Reuters

Lik, ki ga je navdihnil Jack Razparač?

V celovečercu, ki je bil sprva zamišljen kot mini serija, bo gledalec sledil obdobju 12 let, v katerih je na delu serijski morilec Jack (Matt Dillon), ki ga je najverjetneje navdihnil lik Jacka Razparača. Življenje odvzame petim ženskam, ki jih med drugim igrajo Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan in Riley Keough.

Del zasedbe von Trierjevega filma je tudi švicarski igralec Bruno Ganz, ki se pojavlja v vlogi Vergea, ki mu Jack pripoveduje o svoji zločinski preteklosti.

Eden največjih živečih filmskih režiserjev