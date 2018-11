Zmagovalec Liffa zgodba o boju za ohranitev islandske narave

Bojevnica, ki je v tem tednu prejela tudi nagrado lux Evropskega parlamenta, je po oceni žirije inteligentna in zabavna komedija, ki se suvereno poigrava z različnimi filmskimi slogi in konvencijami. Po njenem mnenju je zmagovalnemu filmu uspel redek dosežek v svetovni kinematografiji.

Islandsko-francosko-ukrajinska koprodukcija pripoveduje o petdesetletni ženski neodvisnega duha, ki za kuliso dnevne rutine živi dvojno. Na skrivaj je namreč tudi okoljevarstvena aktivistka, ki se bori proti lokalni industriji aluminija. Njena dejanja postajajo vse drznejša, saj ji uspe zaustaviti pogajanja med islandsko vlado in korporacijo, ki gradi novo talilnico.

Nagrada občinstva za Ago

Zmagovalec občinstva, bolgarsko-nemško-francoska koprodukcija Aga, pa je zgodba o izginjanju tradicionalnega življenja sredi neizprosne arktične narave, pa tudi s pozabljenimi legendami, nasprotji med generacijami in večno ljubeznijo. Gledalci so mu najvišjo oceno dodelili med 24 filmi. Prejel je nagrado zmaj.

Liffe je od 7. novembra, ko ga je odprl dokumentarec o prekmurskem glasbeniku Vladu Kreslinu Poj mi pesem v režiji Mirana Zupaniča, prikazal 97 celovečernih in 15 kratkometražnih filmov. Prikazali so jih na 291 projekcijah, od teh jih je bilo nekaj še v Mariboru, Celju in Novem mestu. Izdali so več kot 43.000 vstopnic.

Z zadnjimi projekcijami se bo sklenil v nedeljo. V ponedeljek bosta sledili še projekciji obeh zmagovalcev, zamudnikom pa so pripravili tudi abonma Liffe po Liffu.