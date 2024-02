Zgroženost nad igralko: poteza za konec kariere?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poonam Pandey je sprva zaslovela z objavljanjem razgaljenih fotografij na družbenih omrežjih, nato pa je zaigrala tudi v bollywoodskih filmih in se pojavila na televiziji. Foto: Instagram / Poonam Pandey

Na družbenih omrežjih je pretekli konec tedna vrelo zaradi indijskega modela, igralke in vplivnice Poonam Pandey, ki jo je njen menedžer v petek razglasil za mrtvo, v soboto pa je sama razkrila, da je v resnici še zelo živa in da je šlo za njen način ozaveščanja o raku materničnega vratu.

Objave Poonam Pandey na družbenem omrežju Instagram vse do petka niso nakazovale na to, da bi bilo z zdravjem vplivnice, igralke in modela za odrasle karkoli narobe, zato je bil marsikdo od njenih sledilcev sodeč po komentarjih zelo šokiran, ko se je na njenem profilu pojavila objava, da je Pandeyeva umrla, vzrok pa je bil rak materničnega vratu.

Objava na Instagramu, v kateri je bila razkrita "smrt" Poonam Pandey. Ob njej je komentar, katerega avtor se sprašuje, ali gre resnično za smrt ali pa morda za neetičen in neodgovoren način ozaveščanja o raku materničnega vratu, ki je za marsikoga boleča tema. Foto: Instagram / Poonam Pandey

Nekateri so sicer že v petek opozarjali na to, da je oznanilo smrti 32-letnice nekoliko sumljivo, saj je bila na preteklih fotografijah in videoposnetkih, na katerih je uživala na počitnicah in pozirala pred fotoaparati ter videokamerami, videti še kako pri močeh. "Zaradi raka materničnega vratu nihče ne umre nenadoma," je zapisal eden od sledilcev.

Sumi so se potrdili v soboto, ko je Pandeyeva objavila videoposnetek, v katerem je pojasnila, da je bil namen zaigrane smrti pravzaprav ozaveščanje javnosti o nevarnosti in resnosti raka materničnega vratu:

Poteza se je Pandeyevi oziroma vsaj ugledu vplivnice močno maščevala. Njeni sledilci lažne smrti namreč niso pozdravili z navdušenjem ali vsaj odobravanjem - pogled na komentarje razkriva jezo, opeharjenost in v mnogih primerih nejevero, da se je nekdo sploh lotil česa tako bizarnega in ob tem ni pomislil, da to morda ni najboljša ideja.

Sprašujejo jo, ali je popolnoma izgubila razum

Pandeyeva je bila pod objavami, v zadnjih dveh dneh se jih je nabralo kar nekaj, s katerimi je poskusila upravičiti zaigrano smrt, tako med drugim deležna številnih kritik, žalitev, pozivov indijski policiji, naj preišče primer, in napovedi, da to zelo verjetno pomeni konec njene kariere tako na družbenih omrežjih kot v filmu in na televiziji.

Trik se ji je sicer obrestoval na Instagramu, kjer je samo v zadnjih treh dneh pridobila skoraj sto tisoč novih sledilcev, je razvidno na analitični spletni strani Social Blade.