Zgodba o prvem prihodu Avtobota na Zemljo

Konec leta prihaja na velika platna poslastica za vse ljubitelje filmov o Transformerjih – zgodba o prihodu slavnega Avtobota Bumblebeeja na Zemljo, ki pa ni nadaljevanje, temveč predstavlja zgodbo pred vsemi deli o Transformerjih. Za akcijsko znanstveno fantastiko o začetkih rumenega Volkswagnovega hrošča na našem planetu, ki razkriva, zakaj je Bumblebee prišel na Zemljo, kako se bo spopadal s sovražnimi Avtoboti in kakšen bo njegov odnos do ljudi, še posebej do dekleta, ki ga je našlo, je že na voljo nov napovednik

Tudi slavni Bumbleebee je tako po petih filmih o Transformerjih dobil svoj film, ki je nastajal pod režiserko taktirko Travisa Knighta (ki je režiral animirani film Kubo in dve struni, pri animaciji Coraline pa je bil glavni risar), glavna vloga pa je pripadla 21-letni igralki Hailee Steinfeld (med drugim je zaigrala v drugem in tretjem delu glasbene komedije Prava nota, Romeo & Juliet in The Edge of Seventeen). Režiser Michael Bay, ki je režiral vseh pet filmov o Transformerjih, je pri filmu sodeloval kot producent. Kot producent je sodeloval tudi Lorenzo di Bonaventura, izvršni producenti pa so Steven Spielberg, Brian Goldner, Mark Vahradian ter Chris Brigham. Scenarij za film je napisala Christina Hodson (Unforgettable).

O ZGODBI:

Leta 1987 si je Bumblebee našel zatočišče na odpadu v majhnem obmorskem mestecu v Kaliforniji. Poškodovanega in polomljenega ga najde dekle Charlie (Hailee Steinfeld), ki bo kmalu dopolnila osemnajst let in išče svoje mesto pod soncem. Ko mu pomaga, da si opomore, dekle kmalu ugotovi, da to le ni navaden rumen Volkswagnov hrošč. Ko se Bumblebee počasi privaja na življenje na Zemlji, mu Charlie pomaga po svojih najboljših močeh, med njima pa se razvije pristno prijateljstvo. Kmalu pa Charlie razkrije njegovo največjo skrivnost in je priča številnim grožnjam, ki mu pretijo. A v nevarnosti ni samo on, temveč tudi sama…

V znanstveni fantastiki igrajo še Pamela Adlon (Better Things, Louie), John Cena (Očka proti fotru 2, Razuzdanka), Stephen Schneider (serija Broad City), Jorge Lendeborg Jr. (Spider-Man: vrnitev domov), Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow in Grace Dzienny.

O LIKU:

Bumblebee je majhen rumen Avtobot, poznan iz franšize o Transformerjih. Njegova lastnost je, da si ves čas prizadeva, da se dokaže pred drugimi Avtoboti, še posebej pred njihovim vodjo Optimusom Primom. Pogosto je pripravljen veliko tvegati, kar pa ga postavi v veliko nevarnost. Je pa zelo zanesljiv, njegova majhnost pa mu omogoča, da se lahko prebije do mest, kamor večji Avtoboti ne morejo. Bumblebee pa ni samo zaščitni znak filmov o Transformerjih, temveč se je pojavil tudi v različnih animiranih serijah o Transformerjih, stripih, knjigah in video igricah.

ZANIMIVOSTI:

Gre za prvi film o Transformerjih, ki ga ne režira Michael Bay, temveč sodeluje kot producent.

Nekaj prizorov iz filma so posneli v mornariški bazi Mare Island Naval Shipyard v kalifornijskem mestu Vallejo, kjer pa so sočasno snemali film 13 Reasons Why (2017). Zaradi nekaj prizorov, ki so vključevali pirotehnična sredstva in hrupne helikopterji, pa je morala filmska ekipa filma 13 Reasons Why počakati, da se glasni posebni efekti med seboj ne bi mešali.