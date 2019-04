Zac Efron je serijski morilec

Oglasno sporočilo

Biografsko kriminalno srhljivko je režiral Joe Berlinger, sodeloval pa tudi kot producent. Scenarij je napisal Michael Werwie in sodeloval tudi kot izvršni producent, prav tako je kot izvršni producent sodeloval igralec Zac Efron. Film je posnet po romanu Elizabeth Kendall z naslovom The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy, v katerem avtorica razkrije podrobnosti sedemletnega razmerja s serijskim morilcem.

Lahko si že ogledamo NAPOVEDNIK, biografska kriminalna srhljivka ČISTA ZLOBA pa na redni spored v kinematografe prihaja 3. MAJA 2019.

O ZGODBI:

Leta 1969 Ted Bundy (Zac Efron) kot izjemno privlačen, karizmatičen, pameten in ljubeč popolnoma prevzame samohranilko Liz Kloepfer (Lily Collins), ki se njegovim čarom ne more upreti. Kmalu se vanj zaljubi in videti je, da sta srečen par, ko Teda iznenada aretirajo in ga obtožijo številnih grozljivih umorov. Njena zaskrbljenost se z novimi dokazi hitro sprevrže v paranojo, ko je prisiljena sprejeti, da je moški, s katerim je živela, psihopat.Med policijskim priporom je Bundyju uspel drzen pobeg, preden so ga ujeli in mu sodili za umor. Med sojenjem se je branil tudi sam, a bil na koncu le obsojen. Za njegove številne grozljive zločine so Liz in vsa javnost izvedeli tik pred njegovo usmrtitvijo. To je zgodba o Tedu Bundyju, enemu najbolj razvpitih serijskih morilcev vseh časov.

KDO JE TED BUNDY?

Theodore Robert Bundy, ki se je rodil 24. novembra 1946, je bil ameriški serijski morilec, ugrabitelj, posiljevalec, vlomilec in nekrofil, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja napadel in umoril številne mlade ženske in dekleta. Ker je deloval kot karizmatičen in šarmanten moški, je svoje žrtve hitro zvabil v past. Potem ko je več kot deset let umore zanikal, jih je tik pred usmrtitvijo priznal trideset, ki jih je zagrešil v sedmih zveznih državah med leti 1974 in 1978. Resnično število žrtev je neznano in morda višje. Več žrtev je obglavil, nekaj glav obdržal za spomin v svojem stanovanju, trupla pa zavrgel. Prvič so ga zaradi ugrabitve in poskusa kaznivega napada priprli leta 1975, kasneje pa je postal osumljenec številnih nerešenih umorov v več zveznih državah. Dvakrat mu je uspelo pobegniti iz zapora, ko so ga končno ujeli in priprli na Floridi leta 1978. 24. januarja 1989 so ga v zaporu na Floridi usmrtili na električnem stolu.

ZANIMIVOSTI:

Izviren naslov za film - Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile - so izbrali na podlagi sodnikovega citata med sojenjem , ko je izrekel: "Zločini so bili skrajno pokvarjeni, šokantno zlobni, nizkotni, in bili narejeni, da povzročijo visoko stopnjo bolečine."

, ko je izrekel: "Zločini so bili skrajno pokvarjeni, šokantno zlobni, nizkotni, in bili narejeni, da povzročijo visoko stopnjo bolečine." Srhljivka je bila premierno prikazana januarja letos na filmskem festivalu Sundance, kar je točno trideset let po Bundyjevi usmrtitvi .

. V filmu je zaigral tudi frontmen skupine Metallica James Hetfield, in sicer kot policist Bob Hayward.

IGRALSKA ZASEDBA: Zac Efron, Lily Collins, John Malkovich, Kaya Scodelario, Jim Parsons, Angela Sarafyan, Jeffrey Donovan, Haley Joel Osment

REŽIJA: Joe Berlinger

SCENARIJ: Michael Werwie

PRODUCENTI: Michael Costigan, Nicolas Chartier, Joe Berlinger, Ara Keshishian, Michael Simkin

IZVRŠNI PRODUCENTI: Zac Efron, mIchael Werwie, Jonathan Deckter, Jason Barrett

ŽANR: biografska kriminalna srhljivka