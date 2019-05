Za govor v zadnji epizodi Igre prestolov jo je navdihnil - Hitler #video

Po požigu Kraljevega pristanka je imela Daenerys Targaryen v zadnji epizodi Igre prestolov udaren govor, s katerim je nagovorila Dothrake in Brezmadežne. Na stopnicah Rdeče trdnjave je z njimi spregovorila tako v jeziku dothraki kot v valiriščini.

Čeprav se zdi govor v dveh izmišljenih jezikih najtežji del, pa se je igralki Emiliji Clarke veliko bolj zdelo zapleteno to, s kakšno energijo izpeljati govor, da bi ga lahko razumeli vsi, brez podnapisov.

Emilia je govor posnela v prvem poskusu, a brez občinstva. Foto: HBO

Diktatorski govor ji je uspel v prvem poskusu

Da bi dosegla to, je 32-letna igralka navdih za govor poiskala kar pri diktatorjih, da bi videla, ali jih lahko razume, ne da bi znala jezik, v katerem govorijo. "In lahko razumeš! Absolutno lahko razumeš, kaj za vraga je govoril Hitler," je presenečeno ugotovila.

Zato sem si mislila: če bom verjela v vsako besedo, ki jo bom izgovorila, gledalcem ne bo treba preveč pogledovati na podnapise.

Dodaten izziv je bilo snemanje govora, saj so ga posneli pred zelenim zaslonom, brez vojske Brezmadežnih in Dothrakov, Emiliji pa je uspel v prvem poskusu. "Najbolj čudno je bilo to, da nisem potrebovala niti vaje. To je bilo edinkrat, da mi je govor uspel v prvo, brez napake in pred kamero. Če bi me naslednji dan prosili, naj ga povem, sem ga že pozabila."

Vojska Dothrakov in Brezmadežnih Foto: IMDb

Oboževalci neizmerno razočarani

Medtem ko igralci ene najbolj priljubljenih serij vseh časov po koncu dajejo zgolj izjave o snemanju in občutkih ob koncu obdobja, v katerem so s celotno ekipo postali nekakšna družina, pa se ne strinjajo z jeznimi oboževalci, ki hočejo ponovno snemanje osme sezone.

Spletna peticija je dosegla že 1,5 milijona podpisov, s katerimi od ustvarjalcev D. B. Weissa in Davida Benioffa zahtevajo, da popravita "katastrofalno sezono".

Opis peticije se glasi: "David Benioff in D. B. Weiss sta dokazala, da sta povsem nesposobna pisca, če nimata nobenega materiala, na katerega se lahko zanašata. Serija si zasluži zadnjo sezono, ki ima smisel."

Po tem so se oglasili vodilni pri televizijski mreži HBO, ki je imela Igro prestolov pod okriljem, ter dejali, da vsak konec priljubljenega šova spremlja razočaranje. Programski direktor Casey Bloys je dejal, da so pričakovali "deljena mnenja" ter da sta Weiss in Benioff opravila odlično delo. "Vedno je žalostno, ko se serija konča, a to je del televizijskega ciklusa, življenje gre naprej. Mi pa smo seveda zelo ponosni na serijo," je sporočil.

Zadnja sezona - serija ima sicer splošno oceno 9,5 - je ocenjena najslabše, pri čemer imajo tri epizode zadnje sezone rekordno nizke ocene: epizoda 4 ima oceno 5,7, epizoda 5 ima oceno 6,2, zadnja epizoda, epizoda 6 pa zgolj 4,3, kar je daleč najslabša ocena vseh epizod serije. V preteklih sedmih sezonah niti ena epizoda ni padla pod oceno 8,1 (peta sezona, šesta epizoda).

Emilia je zadnje prizore kot Daenerys posnela pred Železnim prestolom. Foto: IMDb

