Intimen, ganljiv in presenečenj poln dokumentarni portret pop ikone Whitney Houston. Film, ki ga je z uradnim pooblastilom pevkine družine posnel oskarjevec Kevin Macdonald (Marley), so premierno prikazali na festivalu v Cannesu.

ZDA, Velika Britanija │ 2018 │ 115 min. │ Glasbeni dokumentarec R: Kevin Macdonald │ I: Whitney Houston, Aretha Franklin, Bobby Brown Ocena IMDb: 7,2/10 │ Rotten Tomatoes: 89 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Prodala je prek dvesto milijonov plošč, osvojila sedem grammyjev in se rekordnih sedemkrat zapored uvrstila na vrh ameriške lestvice najbolj priljubljenih singlov. A njeno bleščečo kariero so kmalu zasenčile težave v zasebnem življenju, predvsem dolgoletni boj z drogami in burni zakon z Bobbyjem Brownom.

Vse od pevkine prezgodnje smrti leta 2012 so si oboževalci zastavljali isto vprašanje – zakaj je Whitney pred očmi vsega sveta sabotirala lastno prihodnost? Režiser preplete pevkine družinske posnetke, redko videne nastope in ekskluzivne intervjuje z najbližjimi, da bi se poklonil glasu, ki je navdihoval množice, ter razvozlal skrivnost pevkinega tragičnega padca.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

"Morda res nismo potrebovali še enega dokumentarca, ki bi nas opomnil, kako močna in transformativna pevka je bila Whitney, a pričujoči film naredi nekaj pomembnejšega: poglobi se v vprašanje zakaj in pride do boleče prepričljivega odgovora. Macdonaldov večplastni portret Whitney Houston nam pomaga razumeti zapletene sile, ki so jo pogubile." Owen Gleiberman, Variety

"Whitney se izogne senzacionalizmu in vse skupaj prikaže kot ameriško tragedijo /…/ o občutljivi ženski, ki nikoli ni imela priložnosti, da bi preprosto ugotovila, kdo v resnici je. /…/ Zgodba je resnično neverjetna in tudi za tiste, ki ne sodijo med strastne privržence Whitney Houston, bo film pretresljiva čustvena izkušnja." David Rooney, The Hollywood Reporter

Napovednik filma Whitney: Zanimivost: Leto pred tem filmom je v kinematografe prispel dokumentarec Whitney Houston (2017) v režiji Nicka Broomfielda. Režiser dokumentarca Whitney Kevin Macdonald je tematsko soroden projekt komentiral z naslednjimi besedami: "Ko sem se pogovarjal z Nickom Broomfieldom, sem imel občutek, da gre za povsem različna filma. Njegovega nisem videl, ampak Nicka iskreno spoštujem. Moj film je zelo intimen, govori pa tudi o Whitneyjini glasbeni genialnosti. To pa sta dve stvari, za kateri vem, da ju on ni mogel narediti. Ni imel namreč dostopa niti do njene glasbe – z izjemo enega koncerta – niti do njene družine." Portret režiserja: Kevin Macdonald (Glasgow, 1967) je kariero začel z biografijo svojega starega očeta Emerica Pressburgerja, The Life and Death of a Screenwriter, po kateri je pozneje posnel svoj prvi dokumentarni film The Making of an Englishman (1995). Slavo mu je prinesel z oskarjem nagrajeni One Day in September (1999), dokumentarec o palestinskem terorističnem napadu na izraelske športnike na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972. Sledil je še en dramatiziran dokumentarec, alpinistični Dotik smrti (2003), ki je dosegel velik komercialni uspeh in osvojil kopico priznanj, med njimi tudi bafto in nagrado za najboljšo režijo na ljubljanskem Festivalu dokumentarnega filma leta 2006. Njegov prvi igrani celovečerec Zadnji škotski kralj (2006) je prejel tri bafte, Forest Whitaker pa je za upodobitev zloglasnega ugandskega diktatorja Idija Amina prejel tudi oskarja za najboljšo glavno vlogo. Macdonald je režiral še igrane filme Državniške igre (2009), Zlati orel (2011), Tako živim zdaj (2013) in Črno morje (2014) ter dokumentarce Življenje v enem dnevu (2011), Marley (2011) – tega si prav tako lahko ogledate v videoteki DKino – in Sky Ladder: The Art of Cai Guo-Qiang (2016).

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: