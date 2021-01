Vrača se legendarni Sandokan, upodobil ga bo turški lomilec src #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posneli bodo novo različico kultne italijanske serije iz 70. let, ki so jo navdušeno spremljali tudi gledalci na območju nekdanje Jugoslavije.

Leta 1976 so na italijanskem TV-kanalu Rai Uno predvajali miniserijo Sandokan, posneto v koprodukciji Italije, Zahodne Nemčije in Velike Britanije, ki je spremljala pustolovščine malezijskega princa in pirata Sandokana.

Serija je doživela izjemen uspeh, v obliki dvodelnega filma so jo predvajali po praktično vsej Evropi, z navdušenjem so jo gledali tudi v nekdanji Jugoslaviji, glavni igralec, Indijec Kabir Bedi, pa je postal mednarodna zvezda. Mimogrede - junija 1977 je obiskal Jugoslavijo, tudi Slovenijo, kjer si je želel videti "jugoslovanski sneg", na vsakem koraku pa so ga menda pričakale navdušene množice.

Kabir Bedi (fotografija je nastala leta 2014) bo 16. januarja dopolnil 74 let. Foto: Guliverimage/AP

Pred kratkim je italijanska produkcijska hiša Lux Vide napovedala, da bodo letos posneli novo različico kultnega Sandokana. V glavni vlogi bo nastopil turški igralec albanskih korenin Can Yaman, ki mu pravijo tudi "turški Jason Momoa".

31-letnik je v Turčiji izjemno priljubljen igralec, za svoje vloge je prejel že več nagrad, turška izdaja revije GQ pa ga je leta 2019 razglasila za moškega leta.

Komu bo pripadla vloga protagonistke, Sandokanove ljubezni Marianne, še ni znano, so pa producenti razkrili, da bo v vlogi Yaneza, Sandokanovega prijatelja, nastopil italijanski igralec Luca Argentero, ki se ga spomnimo iz filma Jej, moli, ljubi z Julio Roberts.

