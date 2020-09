Vrača se Borat: film so posneli na skrivaj, zdaj že dražijo Trumpa #video

Britanski komik Sacha Baron Cohen se konec oktobra, tik pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, vrača kot Borat, kazahstanski novinar, ki s svojimi izjavami, vedenjem in videzom v zadrego spravi vsakega od svojih intervjuvancev – ti pa so večinoma resnične osebe, ne filmski liki.

Foto: Getty Images

Tudi prvo napoved nadaljevanja zgodbe o Boratu je Baron Cohen tempiral v skladu z ameriško predvolilno kampanjo. Tik pred prvim TV-soočenjem Donalda Trumpa in Joeja Bidna se je namreč na "uradnem profilu na Twitterju kazahstanske vlade" pojavil video, v katerem prepoznavni Boratov glas "hvali" Trumpove dosežke in mu že vnaprej čestita za zmago na soočenju.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan 🇰🇿 (@KazakhstanGovt) September 30, 2020

"Donald Trump, najmočnejši premier v zgodovini," se začne video, "on ni rasist, temnopolti ga imajo tako radi, da klečijo pred njim."

Med drugim so v video vključeni tudi posnetki, na katerih se Trump druži z zloglasnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, ob teh pa Borat pojasni, da je ameriški predsednik "zaščitnik žensk".

Snemali so v času pandemije

Baron Cohen je novi film o Boratu snemal v skoraj popolni tajnosti in to med pandemijo novega koronavirusa. Kot poroča filmski portal Deadline, je bila ekipa ves čas v pripravljenosti in takoj, ko so kje sprostili varnostne ukrepe, so naslednji dan že potovali tja, da bi posneli kakšen prizor. Snemali so tako v ZDA kot drugod po svetu.

Foto: Getty Images

Koga je Baronu Cohenu uspelo naplahtati in pripraviti do kakšne izjave, za katero mu bo ob premieri filma žal, še ni jasno. Za zdaj je znano le, da mu potegavščina ni uspela pri Rudyju Giulianiju, nekdanjem županu New Yorka in zavezniku aktualnega ameriškega predsednika.

Klicanje policije in neprebojni jopiči

Komik je bil z Giulianijem za intervju dogovorjen julija in ga v enem od newyorških hotelov pričakal v rožnatem bikiniju. Giulianiju pa ni bilo do smeha in je poklical policijo, nakar je Baron Cohen pobegnil iz hotela.

Nekajkrat pa je bilo na snemanju novega Borata tudi zares nevarno, poroča portal Deadline, pri snemanju določenih prizorov je moral Baron Cohen nositi celo neprebojni jopič.

