Vesele novice za ljubitelje Igre prestolov

Televizijska mreža HBO, ki pravkar pripravlja novo fantazijsko serijo House of the Dragon, predzgodbo priljubljene Igre prestolov, razmišlja o še drugih, podobnih serijah. Celo s scenaristi in režiserji naj bi se že pogovarjali in med njimi je tudi znano ime.

Oboževalci Igre prestolov boste z malo sreče lahko spremljali še kar nekaj napetih dogodivščin Zahodnjega (Westeros), kajti HBO razmišlja o kar nekaj različnih serijah, ki bi bile predzgodbe slovite Igre prestolov, poroča portal Entertainement Tonight.

Poleg nadaljevanke House of the Dragon, ki jo že snemajo, naj bi bila za začetek zelo verjetna tudi serija, posneta po trilogiji knjig Georgea R. R. Martina Tales of Dunk and Egg. Prikazovala bi dogajanje 90 let pred tistim v Igri prestolov, in sicer bi spremljali prigode dveh likov: Duncana the Talla (Dunk) in mladega Aegona V. Targaryena (Egg).

HBO naj bi celo že začel informativne pogovore z morebitnimi pisci oziroma scenaristi, producenti in režiserji. Med njimi se omenja tudi precej slavno ime, in sicer naj bi se za sodelovanje dogovarjali z Brunom Hellerjem, ki se je med drugim podpisal pod zgodovinsko dramo Rim, poroča portal Entertainement Weekly. A uradno HBO ni potrdil še ničesar, ne govoric o snemanju še ene predzgodbe ne govoric o morebitnem poslovnem sodelovanju s Hellerjem.

