Vadba z Masaji in šaolinskimi menihi

Programu Viasat Explore je namenjen radovednim gledalcem, ki jih zanima raziskovanje vsega novega in nenavadnega. Preverite, katere nove vsebine si boste na njem lahko ogledali aprila.

Orjaški krap (Monster Carp)

Premierno od ponedeljka, 8. aprila, ob 21.45. │ Sezona: 3.│ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: TVF International

Ali Hamidi, Tom Dove in Neil Spooner se podajo po Evropi in po svetu, da bi ulovili največje vrste krapov. Ti orjaški krapi naj bi dosegali težo 225 kilogramov in več.

Na potovanju se preizkusijo v različnih vrstah voda, od rek do velikih celinskih morij in celo tržno usmerjenih počitniških prizorišč. Pri tem imajo priložnost spoznati tudi nekatere druge avtohtone vrste rib ter se poglobiti v lokalno kulturo in kulinariko.

Vsaka epizoda je polna akcije, šal in smeha, kot bi tudi pričakovali od treh dobrih prijateljev na ribolovnem potovanju. Fantje predstavijo taktike in opremo, na katero prisegajo. V štirih epizodah tretje sezone bodo naši gostitelji obiskali Tajsko, Francijo, Bosno, Srbijo in Španijo.

Plemenski trening (Tribal Bootcamp)

Premierno od nedelje, 14. aprila, ob 20.10. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

Joel Dommett in njegov prijatelj, komik Nish Kumar, na potovanju od Mehike do Mongolije obiščeta šest raznolikih skupnosti. Čeprav so si različne, imajo nekaj skupnega – izredno aktiven življenjski slog, ki temelji na pradavnih oblikah telovadbe, kot je denimo 24-urno varovanje živine.

Joel se ob pomoči strokovnjakov preizkusi v hitrem tempu lokalnih prebivalcev, medtem ko Nisha bolj zanimata kultura in kulinarika. Prijatelja se pridružita masajskim bojevnikom v Afriki, ljudstvu Tagbanua na Filipinih, plemenu Xavante v brazilskem pragozdu, šaolinskim menihom, plemenu tekačev v mehiškem kanjonu in skupini mongolskih nomadov.

Ko se njuna avantura bliža koncu, Joel sprejme poseben izziv, da bi preveril, ali sta se njegov um in telo prilagodila na način življenja lokalnega prebivalstva. Ali je Joel bolje telesno pripravljen od masajskega bojevnika?

Velika noč na Viasat Explore

Vsak dan od petka, 19. aprila, do ponedeljka, 22. aprila. │ Foto: Lionsgate

Na veliko noč vam bo program Viasat Explore pomagal premagati spomladansko utrujenost s priljubljenimi oddajami, ki so polne akcije, hkrati pa zabavne in poučne. Med te spadajo oddaje Nadzornik, Masaker, Žadasta mrzlica, Avstralski pomorski reševalci, Avstralski lovci na zlato in Gozdovniki.