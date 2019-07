Vabljeni na potepanje po čarobni deželi Oz

Čarobna dežela Oz (The Magical Land of Oz)

Premierno od nedelje, 4. avgusta, ob 19. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Vabljeni na raziskovanje Avstralije – od njenih najvišjih snežnih vrhov do globin ledenega in divjega južnega morja ter od njenih zadnjih populacij divjih numbatov do največjega razpona velikanskih sip.

Gre za deželo raznolike lepote, ki navdušuje in preseneča. Serija nas bo zabavala in hkrati poglobila naše razumevanje o tem, kako naravni svet sestavljajo ne le edinstvene živalske vrste, temveč prav posebni posamezniki, katerih življenja so vse prej kot predvidljiva.

S pomočjo najsodobnejših kamer so posneli šele nedavno odkrite živalske populacije in vedenjske lastnosti, ki jih nismo povezovali z nam znanimi vrstami. Srečali bomo živali, ki so tako skrivnostne, da se večina Avstralcev sploh ne zaveda, da si z njimi ne delijo le otoka, temveč tudi lastna dvorišča.

Prav tako bodo razkrili izzive, ki jih morajo te živali premagovati v deželi ekstremov in velikih človeških posegov v naravo. Vaše male zaslone bodo zapolnili z barvami, plesom, akrobatiko, glasbo ter načini parjenja in vzgoje, vse to v režiji živali, ki dajejo Avstraliji pridih čarobnega.

Ulični veterinar (The Street Vet)

Premierno od ponedeljka, 5. avgusta, vsak dan med tednom ob 15.55. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 12 x 30 min. │ Foto: ABC

Ste opazili, da ima veliko število brezdomcev domače živali? Ta serija bo iskala odgovor na vprašanje, zakaj si ti posamezniki naložijo še breme skrbi za žival, čeprav že sebe ne morejo preživljati.

Potovali bomo od mesta do mesta in raziskovali skrite kotičke naše družbe, ljudi, ki so pogosto pozabljeni od sveta, ter njihove domače živali. Odkrili bomo pretresljive človeške zgodbe o upanju in odrekanju, predvsem pa o neminljivi predanosti do njihovih ljubljenčkov.

Dr. Kwane Stewart je ugleden, karizmatičen in trmast veterinar, ki tem živalim nudi osnovno – in včasih življenjsko potrebno – medicinsko oskrbo in zdravljenje kar na ulici. Ne zamudite zabavnega, poživljajočega in poučnega potovanja, ki nam bo orisalo vez med človekom in živaljo na način, kot ga še nismo srečali.

Skozi bežne trenutke bomo ujeli delček ljubezni v njeni najpristnejši obliki. Spremljajte dr. Kwana na epskem potovanju s ciljem pomagati živalskim ljubljenčkom in tudi ljudem, ki so tega najbolj potrebni.

Mačke in psi

Od ponedeljka, 5. avgusta, vsak dan med tednom ob 13.25. │ Foto: Magnify Media

Med psi in mačkami je nemogoče izbrati, zato avgustovske popoldneve na Viasat Nature namenjajo tako ljubiteljem mačk kor psov. Oglejte si najbolj zabavne, ljubke in presenetljive trenutke v življenju naših hišnih ljubljenčkov.

Nigel Marven: Divja srečanja

Od ponedeljka, 5. avgusta, vsak dan med tednom ob 21. uri. │ Foto: Off the Fence

Avgust na programu Viasat Nature posvečajo Nigelu Marvenu, enemu od njihovih najbolj ustvarjalnih strokovnjakov za naravo.

Premierno bodo predvajali njegov najnovejši dokumentarec Divji Honduras, v katerem odpotuje v osrčje Srednje Amerike in tam odkrije deželo z najbolj eksotičnimi in izjemnimi divjimi živalmi na svetu.

Sledili bodo najbolj priljubljeni Nigelovi dokumentarci – Divji Filipini z Nigelom Marvenom, Pustolovsko življenje kitov z Nigelom Marvenom, Pustolovsko potepanje po Junanu z Nigelom Marvenom in Invazija orjaških pitonov.

Napovednik dokumentarne serije Čarobna dežela Oz: