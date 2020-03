V spomin na Petra Musevskega drevi spletna projekcija filma Vsi proti vsem

V spomin na filmskega in gledališkega igralca Petra Musevskega se zvečer, med 20. in 23. uro, na spletni strani Baza slovenskih filmov obeta projekcija filma Vsi proti vsem scenarista in režiserja Andreja Košaka. Film je premiero doživel na 48. mednarodnem filmskem festivalu FEST v Beogradu, odvrtel pa se je tudi v slovenskih kinih, piše STA.

Poleg Musevskega, ki je v filmu upodobil inšpektorja Berginca, v glavni vlogi skorumpiranega župana igra Vlado Novak, ob njem pa še Iva Krajnc Bagola, Silva Čušin, Aleksandra Balmazović, Valter Dragan, Rok Vihar, Jernej Kuntner, Jure Ivanušič, Uroš Potočnik in Blagoj Veselinov. Kot igralca sta se v epizodnih vlogah preizkusila tudi režiser Igor Zupe in pisatelj Jurij Hudolin.

Film je politični triler, postavljen v izmišljen kraj Rovte pod idiličnimi Alpami, in govori o demokraciji, volilnih prevarah in razkrajanju družbenih vrednot. Snemali so ga 30 dni, predvsem v Kamniku in okolici, so zapisali na Slovenskem filmskem centru, piše STA.

V času, kjer sta morala in etika izgubili pomen

"Slovenska tranzicija nam je pokazala, kako sta demokracija in politika postali sinonima za korupcijo. V filmu sem nastavil ogledalo svetu, v katerem danes živim. Glavni lik je župan Franta, ki izgublja volitve v majhnem slovenskem mestu Rovte in je prisiljen sodelovati s kriminalci. Vsi proti vsem na lokalni ravni kaže, da živimo v globalnem svetu ponarejenih novic, političnih spinov in korupcije, kjer sta morala in etika izgubili pomen," je o svojem četrtem celovečercu, ki je v kine prišel konec januarja, dejal Košak.

"Film mojstrsko stopnjuje napetost preobrata in moralno brezobzirnost protagonista, ki z lahkoto živi dvojno življenje. Košaku resnično prikazani prizori brutalnosti niso tuji, prav tako ne psihološko nasilje," pa je ob projekciji v Beogradu zapisala srbska filmska kritičarka in teoretičarka dr. Ivana Kronja.

Ustvarjalna ekipa je bila mednarodna, saj je film nastal v slovensko-severnomakedonsko-hrvaški koprodukcijo. V njej so bili ob Košaku direktor fotografije Jason Mann, avtor glasbe Kristian Sensini, montažer Martin Ivanov, scenografka Sanja Vatić, kostumografki Ines Atman in Suzana Tkalčec, oblikovalec zvoka Borut Berden ter maskerka Lija Ivančič. Producent filma je Zoran Dževerdanović (BladeProduction), koproducenti pa RTV Slovenija, Mind Production, Motion, Studio Ritem in Daiga, še piše STA.