V Sloveniji snemajo novo sezono TV-uspešnice #foto

V petek je bil Tartinijev trg nabito poln - pa ne turistov, ampak igralcev in statistov. Osrednji piranski trg je namreč ena od lokacij, ki jih je Dragan Bjelogrlić, režiser in glavni igralec serije Sence nad Balkanom, izbral za snemanje nove sezone.

Dragan Bjelogrlić Foto: Ana Kovač

Ob slovenski obali bodo snemali, jasno, v Srbiji, natančneje v Vojvodini in Beogradu, del prizorov pa bodo posneli tudi na Dunaju.

Tako se je Tartinijev trg preselil v leto 1934:

"Rad snemam v Sloveniji, tukaj so vsi res profesionalni," je Bjelogrlić pohvalil produkcijsko ekipo, ki jo vodita Aleš Pavlin in Andrej Štritof iz produkcijske hiše Perfo. V Sloveniji bodo snemali do nedelje, ob Tartinijevem trgu na še dveh piranskih lokacijah in pred portoroškim hotelom Kempinski Palace.

Nad snemanjem v Sloveniji bdita Aleš Pavlin in Andrej Štritof iz produkcijske hiše Perfo. Foto: Ana Kovač

"Piran bo v seriji to, kar je bil takrat – Italija oziroma meja s tedanjo kraljevino SHS," je pojasnil Dragan Bjelogrlić, "tu bivajo Ante Pavelić in njegovi ustaši, oni so bili takrat v izgnanstvu v Italiji, ker so jih v kraljevini obsodili na smrt. Delovali so prav tu, v Trstu, Piranu in Portorožu."

Vodjo ustašev Anteja Pavelića igra hrvaški igralec Bojan Navojec. Foto: Ana Kovač

Dragan Bjelogrlić o zgodbi druge sezone Senc nad Balkanom:

Zgodba je postavljena v leto 1934, ko se je pripravljal umor jugoslovanskega kralja Aleksandra. To je rdeča nit celotne sezone, začne se 17. decembra 1933, ko so v Zagrebu izvedli prvi, neuspešen atentat na kralja Aleksandra, konča pa se v Marseillu, kjer je bil atentat na žalost uspešen. Tako kot v prvi sezoni pa bodo ti resnični zgodovinski dogodki le nekakšno ozadje za osrednjo, fiktivno zgodbo. Ta se tokrat vrti okoli serijskega morilca, ki mori po Beogradu, nihče pa ne ve, kdo je in zakaj mori. Na koncu se ta fiktivna zgodba poveže tudi z atentatom na kralja, torej zgodovinskimi dejstvi.

Foto: Ana Kovač

Eden od pomembnejših likov je Slovenec - dr. Anton Korošec

Ena od piranskih lokacij bo sicer v seriji predstavljena kot otok Hvar, obenem pa bo povezana s Slovencem. "V času, v katerega je postavljena ta sezona, je bil dr. Anton Korošec v nekakšnem hišnem priporu na Hvaru. Tam je živel v neki vili, mi pa smo ga tukaj postavili v piranski minoritski samostan," je povedal Bjelogrlić, ki je dr. Korošca zastavil kot enega od pomembnejših likov zgodbe.

Foto: Ana Kovač

"Odkril sem ga že, ko sem pripravljal prvo sezono, takrat sem ugotovil, kako pomembna osebnost je bil v času med vojnama. Bil je ena tedanjih najpomembnejših političnih osebnosti, ne nazadnje je bil deset let minister za notranje zadeve, bil pa je tudi duhovnik in tako precej kontroverzen, neulovljiv lik. Še posebej v državi, kot je bila takratna Jugoslavija – križišče tihotapskih poti opija, obenem so se pojavili ustaši, pa makedonski separatisti, nacizem …"

Foto: Ana Kovač

Dr. Antona Korošca bo igral Vlado Novak, ob njem bo slovenske barve v zasedbi zastopal tudi Miha Rodman, nastopila naj bi tudi slovenska igralka, a o njenem imenu za zdaj še molčijo.

V Sence nad Balkanom prihajajo Sestre

"Kot avtor glasbe se vrača Magnifico, v seriji pa bodo nastopile tudi Sestre – tega se je spomnil Magnifico, pardon, Manjo," se je namuznil Bjelogrlić in pojasnil: "Sestre bodo nastopale kot artistke v nočnem klubu, kjer bodo upodobile Kraljevino SHS. Ne vem še, katera bo Srbkinja, katera Hrvatica in katera Slovenka, to se še moramo odločiti."

Foto: Ana Kovač

Snemati so sicer začeli pred tednom dni; če bo šlo vse po načrtih, naj bi bila nova sezona na sporedu že spomladi. Medtem prva sezona, ki smo jo v Sloveniji gledali na Planet TV, nadaljuje pohod po Evropi. Do zdaj so jo predvajali v vseh republikah nekdanje Jugoslavije razen na Hrvaškem, pa v Bolgariji, Romuniji in Rusiji, kmalu naj bi jo začeli predvajati tudi na Poljskem in Slovaškem.

