Avtor filmskega scenarija je bil Matej Bor, ki je na razstavi bolj v ospredju, saj njegovo bogato zapuščino hranijo prav v NUK. To so na razstavi dopolnili s fotografskim gradivom iz Slovenske kinoteke in ptujske Knjižnice Ivana Potrča, kjer hranijo prepis Borovega scenarija za Vesno. Prav tako je razstava poleg obletnice filma postavljena tudi ob 110. obletnici rojstva slovenskega pesnika in prevajalca Bora s pravim imenom Vladimir Pavšič.

Avtor razstave Vesna - še vedno mlada je skrbnik filmske zbirke NUK Miha Mali, oblikovalec razstave je Maj Blatnik.

Mali je na današnjem vodenju za novinarje povedal, da je producent Vesne Triglav film pred začetkom snemanja, ker je šlo za mladinski film, opravil anketo med slovenskimi dijaki in srednješolskimi profesorji, ki pa so scenarij bolj ali manj raztrgali. Večinoma so menili, da je nevreden opisa takratne socialistične mladine. Takratni direktor Triglav filma Branimir Tuma je kljub temu pogumno verjel v projekt, scenarij so očistili le nekaterih stranskih likov.

"Zgodba o grdem račku, ki je postal labod"

Zgodba o filmu Vesna je tako tudi "zgodba o grdem račku, ki je postal labod", je še povedal avtor razstave.

Premiera Vesne v Ljubljani je bila 22. decembra 1953.

Po predvajanju v kinematografih je Vesna za razliko od srednješolskih anket tako pri občinstvu kot pri kritikih naletela na večinoma pozitiven sprejem. V času prvega predvajanja v slovenskih kinematografih si je film o odraščanju in srednješolski ljubezni, ki je odstopal od takratne ideološke in politične sivine, ogledalo 95 tisoč gledalcev. Kar dve desetletji je imel film rekordno gledanost domače komedije.

Vesna je doživela tudi uspeh na prvem festivalu jugoslovanskega filma v Pulju, kjer je leta 1954 prejela kar pet nagrad, tudi za najboljši film. Foto: NUK

Igralce filma sprejel celo Tito

Kot je še ocenil Mali, je Vesna z igralci prinesla v takratni socialistični prostor nekdanje Jugoslavije tudi glamur, sam film pa je postal tudi kulturni fenomen, ki je takratnim novinarjem začrtal pot, kako poročati o filmskih zvezdah.

Za tisti čas je bilo po besedah Malija pomembno, da je film naletel na dober sprejem tudi pri takratni politiki. Igralce je sprejel celo Josip Broz Tito, kar je takrat veljalo za največje možno priznanje.

Razstava bo odprta do 20. aprila

Na razstavi v NUK so na ogled tako fotografije prizorov iz filma in glavnih igralcev kot tudi odlomki iz snemalne knjige ter različno fotografsko, rokopisno in tiskano gradivo, povezano s filmom, ki je razstavljeno v vitrinah in na panojih.

Na njih je med drugim mogoče prebrati tudi manj znan podatek, da je med Borom in Čapom, ki sta se spoznala prav na snemanju filma Vesna, zelo kmalu zavladalo nesoglasje, ki se je kasneje razvilo v medsebojno antipatijo.

Razstava o Vesni bo odprta do 20. aprila prihodnje leto. Vstop na razstavo v času odprtja knjižnice je prost.

