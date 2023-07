V filmu Barbie opazen detajl iz Slovenije #foto

Film Barbie trenutno podira vse rekorde gledanosti, saj ljudje vseh starosti hitijo v kinematografe, da bi si ogledali Margot Robbie v vlogi Barbie in Ryana Goslinga v vlogi Kena. Tisti, ki so si film že ogledali, so poudarili njegovo estetiko, ki izkušnjo gledanja filma dvigne na višjo raven. Posebno mesto v filmu ima tudi Barbie hiša, kjer pa lahko opazimo detajl, narejen v Sloveniji.

Svetilke iz Barbiejine spalnice v filmu izdelujejo v slovenskem podjetju Brajak Vitberg, katerega sedež je v Ljubljani, poroča Žurnal24.

Podjetje sta ustanovila ljubljanska arhitekta

Blagovna znamka je bila ustanovljena leta 2019 ter oblikuje in prodaja luksuzne kose pohištva. Svetilke, imenovane Miami, ki se pojavijo v omenjenem filmu, so izdelane iz modrega in rožnatega pleksi stekla.

Oblikovalski studio Brajak Vitberg sta pred štirimi leti ustanovila ljubljanska arhitekta Petra Brajak in Robert V. Bijelić. Brajakova je za Žurnal24 izpostavila, da podrobnosti posla, ki je povezan s filmom, zaradi pogodbe ne more razkrivati, je pa povedala, kako je podjetje brez vsakršnih zvez prodrlo v Hollywood. Podjetje namreč veliko sodeluje s svetovnimi galerijami, s katerimi stopijo v stik ali pa jih najdejo same, njihove izdelke pa obožujejo tudi svetovni zvezdniki, kot sta pevka Demi Lovato in igralec Pedro Pascal.

