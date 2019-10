V družbi enega od najbolj fascinantnih veterinarjev na svetu

Dokumentarna serija Veterinar avstralske divjine spremlja veterinarja z dolgoletno kariero Ricka Fennyja, njegovo družino in sodelavce ter njegovo mrežo veterinarskih klinik na odročnih področjih Zahodne Avstralije.

Dokumentarna serija Veterinar avstralske divjine spremlja veterinarja z dolgoletno kariero Ricka Fennyja, njegovo družino in sodelavce ter njegovo mrežo veterinarskih klinik na odročnih področjih Zahodne Avstralije. Foto: Parade Media

Televizijski program Viasat Nature vam prinaša najboljše oddaje o divjini ter navdihujočih osebnih stikih med ljudmi in živalmi. Preverite, katere zanimive vsebine si boste na njem lahko ogledali oktobra.

Veterinar avstralske divjine (Outback Vet)

Premierno od nedelje, 6. oktobra, ob 13. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: Parade Media

Serija spremlja veterinarja z dolgoletno kariero Ricka Fennyja, njegovo družino in njegovo mrežo veterinarskih klinik, medtem ko se soočajo tako z vsakdanjimi kot s še nikoli videnimi primeri, ki jih prinaša delo z živalmi v nekaterih najbolj odročnih in neprijaznih pogojih na velikanskem območju Zahodne Avstralije.

Rick je eden od najbolj fascinantnih veterinarjev na svetu. Svojo poklicno pot je začel na cesti z bivalnim kombijem in vse do danes ponosno ohranja svoj popotniški način življenja. Rick se pogosto odpravi na tri tisoč kilometrov dolga potovanja po Zahodni Avstraliji, da bi obiskal oddaljene stranke, svoje veterinarske klinike in – kar je še najpomembneje – svojo družino.

V seriji spremljamo tudi njegovega sina Eda, morskega biologa in strokovnjaka za morske pse, njegovo hčer in veterinarsko sodelavko dr. Louiso Fenny ter skupino neutrudno predanih mladih veterinarjev, ki vodijo njegove številne klinike na podeželskih predelih Zahodne Avstralije.

Kaj v sebi skrivajo velikani narave? (Inside Nature's Giants)

Premierno od sobote, 5. oktobra, ob 20. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Silverlining TV

Ta nagrajena naravoslovna serija razkriva globoke skrivnosti najbolj izjemnih zveri naravnega sveta. V vsaki posamezni epizodi bomo priča seciranju, ki nam bo odprlo povsem nov pogled na živali in njihovo evolucijo.

Spremljajte ekipo na njihovi poti na eksotične lokacije, kjer bodo preiskovali, kako so ekstremna okolja oblikovala nenavadne in osupljive živalske vrste, kot so polarni medved, kit glavač in orjaška usnjata želva.

Ta velika bitja bodo podrobno proučili, fotografije seciranja pa nam bodo postregle z znanstvenimi odgovori glede evolucije in razvoja teh živali. Dokumentarna serija gledalcem na edinstven način predstavlja posebnosti in čudeže narave – od znotraj navzven.

Krvoločna Avstralija (Savage Australia)

Premierno od petka, 4. oktobra, ob 20.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: TCB Rights

Serija raziskuje nenavadne, divje in nevarne živalske vrste Avstralije. V njej vam bodo predstavili nepozabne arhivske posnetke in strokovne komentarje z razburljivega in poučnega potovanja po naravnem svetu, s katerega iskreno upajo, da se vrnejo živi!

Orjaški krap (Monster Carp)

Premierno od torka, 10. oktobra, vsak dan med tednom ob 17. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: TVF International

V tej seriji se Ali Hamidi, Tom Dove in Neil Spooner podajo na lov za orjaškimi krapi po vsej Evropi in svetu, da bi ulovili največje vrste krapov. Ti naj bi dosegali težo 225 kilogramov in več!

Na potovanju lahko preizkusijo različne vrste voda, od rek do velikih celinskih morij in celo komercialno vodenih počitniških prizorišč, lovijo nekatere druge avtohtone vrste rib ter se poglobijo v lokalno kulturo in kulinariko.

Vsaka epizoda je polna akcije, zabave in smeha – kot bi tudi pričakovali od treh dobrih prijateljev na ribolovnem potovanju. Fantje predstavijo tudi taktike in opremo, ki njim osebno najbolje služi. V štirih epizodah tretje sezone bodo naši gostitelji obiskali Tajsko, Francijo, Bosno, Srbijo in Španijo.

Divja Avstralija

Od torka, 1. oktobra, vsak dan med tednom ob 20.45. │ Foto: Blue Ant Media

Oktobra se bodo na programu Viasat Nature poklonili izjemni raznolikosti naravnega sveta Avstralije.

Spremljajte Davida Attenborougha pri raziskovanju Velikega koralnega grebena, pobližje si oglejte najbolj skrivnostne in nevarne živali te celine in odpotujte nazaj v čas prazgodovinske Avstralije.

Če vas zanima avstralsko zlato, pa ne zamudite premiere 4. sezone serije Avstralski lovci na zlato na programu Viasat Explore.

Prazgodovina

Od torka, 1. oktobra, vsak dan med tednom ob 19.50. │ Foto: ZDF

Dobrodošli v domu vsega prazgodovinskega! Na programu Viasat Nature bodo večere med tednom posvetili znanosti v ozadju bogate naravne zgodovine našega planeta, raziskovanju izumrlih živalskih vrst, spreminjajočemu se okolju ter čudežem evolucije.

Promocijski videoposnetek dokumentarne serije Veterinar avstralske divjine: