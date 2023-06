Umrla je oskarjevka in nekdanja britanska ministrica

V torek je umrla britanska igralka in političarka Glenda Jackson, prejemnica dveh oskarjev, treh emmyjev in enega tonyja, poroča BBC. Stara je bila 87 let.

Novico o njeni smrti je potrdil njen agent Lionel Larner, ki je pojasnil, da je umrla po kratki bolezni med spanjem na svojem domu v Londonu, ob njej pa je bila njena družina.

Glenda Jackson, ki se je rodila 9. maja leta 1936, je ena izmed redkih igralk, ki je prejela tri najvišje nagrade za igralske dosežke – oskarja, emmyja in tonyja. Oskarja je prejela leta 1970 za vlogo v filmu Zaljubljene ženske (Women in Love) in leta 1973 za A Touch of Class, emmyja leta 1972 za vlogo kraljice Elizabete I. v seriji Elizabeth R (dve nagradi) in leta 2020 za vlogo v drami Elizabeta je pogrešana, tonyja pa leta 2018 za vlogo v igri Three Tall Women.

Udeležila se ni nobene od prireditev, na katerih je prejela oskarja, saj je bila "preveč zaposlena". "Nagrade je lepo imeti, ne naredijo pa te boljše," je lani povedala za BBC.

Bila je ministrica za promet

Leta 1992 se je odločila, da bo končala svojo igralsko kariero in vstopila v politiko. V tej je delovala do leta 2015, ko se je znova uveljavila kot igralka. Leta 2020 je tako prejela nagrado Britanske akademije (BAFTA) za vlogo v drami Elizabeta je pogrešana (Elizabeth is Missing).

Leta 1978 jo je kraljica Elizabeta II. imenovala za poveljnico Reda britanskega imperija, med letoma 1997 in 1999 pa je bila v vladi Tonyja Blaira britanska ministrica za promet.

Pred kratkim je končala snemanje filma The Great Escaper, v katerem je po 47 letih zaigrala z legendarnim igralcem Michaelom Cainom. Sodelovala sta namreč že v filmu Romantična Angležinja (The Romantic Englishwoman) leta 1975.

Glenda Jackson (desno) v filmu A Touch of Class Foto: Profimedia

Med letoma 1958 in 1976 je bila poročena z igralcem in umetnikom Royem Hodgesom, skupaj pa imata sina Dana.