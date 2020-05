Novico o smrti 92-letnega Jerryja Stillerja, priznanega hollywoodskega igralca, ki je igral v veliko uspešnih serijah in filmih, je prek Twitterja sporočil njegov sin Ben Stiller, ki je tudi sam cenjeno ime v filmski industriji.

"Z žalostjo sporočam, da je moj oče Jerry Stiller umrl naravne smrti. Bil je krasen oče in dedek ter neverjetno predan mož Anne skoraj 62 let. Zelo ga bomo pogrešali. Rad te imam, oče."

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5