Umrl igralec iz filmov o Rockyju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Moj dragi prijatelj Burt Young, bil si neverjeten človek in umetnik. Svet te bo zelo pogrešal, počivaj v miru," je Sylvester Stallone na družbenih omrežjih sporočil ob novici o Youngovi smrti.

Young in Stallone sta skupaj igrala v filmih o boksarju Rockyju, za vlogo Paulieja Pennina v prvem filmu iz leta 1976 si je Young prislužil nominacijo za oskarja v kategoriji najboljših stranskih igralcev. Prvi Rocky je sicer dobil kar deset oskarjevskih nominacij in odnesel tri kipce - za najboljši film, najboljšo režijo in najboljšo montažo.

Stallone in Young leta 1996 Foto: Guliverimage

Burt Young je med drugim igral v filmu Bilo je nekoč v Ameriki režiserja Segia Leoneja in se pojavil v serijah, kot sta bili Zakon in red ter M*A*S*H. Po končani igralski karieri se je uveljavil kot slikar.

Oglejte si še: